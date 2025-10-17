Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Los resultados positivos hacen que creas más en la idea”

El preparador espera conseguir adelantarse en A Malata por primera vez en lo que va de campeonato

Juan Quijano
Juan Quijano
17/10/2025 20:10
Pablo López, dando instrucciones durante un partido
Pablo López, dando instrucciones durante un partido
EMILIO CORTIZAS

Subido el Racing a la ola cogida gracias a la victoria sobre el Osasuna Promesas –“todo lo que sea un resultado positivo te hace creer en la idea”, reconoce su entrenador Pablo López– ahora la intención es aprovechar en el partido contra el Arenas de Getxo el chute de confianza adquirido. 

Después de tres jornadas sumando, el preparador reconoce que ganar este partido “reforzaría le mentalidad del equipo”. Además, aunque ha remontado en dos de los partidos en los que empezó perdiendo en A Malata –“eso habla del coraje, el orgullo y la mentalidad que tienen los futbolistas”, dice–, su deseo es ponerse por delante en casa por primera vez en lo que va de campeonato “porque esto te facilita mucho las cosas”.

El que no le pondrá las cosas sencillas es un adversario que, a pesar de que todavía no ha ganado fuera de casa, ha demostrado que “tiende más a presionar al rival arriba”. Pablo López, de todas maneras, recuerda que “no nos podemos fiar de los rivales en esta categoría; tenemos que salir centrados al máximo”.

Será la manera de ir demostrando que el Racing va creciendo a medida que van discurriendo las jornadas de liga.

Te puede interesar

Un momento de la gala en la que el grupo Ribera ha recogido los galardones

El hospital Ribera Juan Cardona gana de nuevo los Premios Top 20
Montse Fernández
El ideal gallego

Unos 400 escolares participan en las salidas en bicicleta que organiza el Concello de Narón
Redacción
Los representantes de ambas partes firmaron un convenio de colaboración

San Sadurniño promueve la apicultura con la colaboración de la Casa do Mel
Redacción
Una de las videoconferencias del departamento de Medicina Preventiva

Profesionales del Área Sanitaria reciben charlas informativas sobre la importancia de las vacunas en los pacientes
Montse Fernández