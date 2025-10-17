Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Los resultados positivos hacen que creas más en la idea”

Pablo López, dando instrucciones durante un partido EMILIO CORTIZAS

Subido el Racing a la ola cogida gracias a la victoria sobre el Osasuna Promesas –“todo lo que sea un resultado positivo te hace creer en la idea”, reconoce su entrenador Pablo López– ahora la intención es aprovechar en el partido contra el Arenas de Getxo el chute de confianza adquirido.

Después de tres jornadas sumando, el preparador reconoce que ganar este partido “reforzaría le mentalidad del equipo”. Además, aunque ha remontado en dos de los partidos en los que empezó perdiendo en A Malata –“eso habla del coraje, el orgullo y la mentalidad que tienen los futbolistas”, dice–, su deseo es ponerse por delante en casa por primera vez en lo que va de campeonato “porque esto te facilita mucho las cosas”.

El que no le pondrá las cosas sencillas es un adversario que, a pesar de que todavía no ha ganado fuera de casa, ha demostrado que “tiende más a presionar al rival arriba”. Pablo López, de todas maneras, recuerda que “no nos podemos fiar de los rivales en esta categoría; tenemos que salir centrados al máximo”.

Será la manera de ir demostrando que el Racing va creciendo a medida que van discurriendo las jornadas de liga.