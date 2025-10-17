El Racing de Ferrol visita al Arenteiro el próximo sábado 8 de noviembre

Pascu, celebrando un gol ante el Real Madrid Castilla Alfaquí

El Racing confirma una fecha más en su calendario de competición en Primera RFEF. La escuadra de Pablo López conoce cuándo jugará con otro viejo conocido de la nueva cúpula racinguista, el Arenteiro.

La formación verde se desplazará al terreno de juego de Espiñedo con motivo de la undécima jornada liguera. Un duelo que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 16.15 horas. Un nuevo derbi gallego con ferrolanos y ourensanos como protagonistas.

Un encuentro ya de por sí especial para ambas formaciones, si bien todavía más por el pasado en esta casa del actual director deportivo de la casa verde, Álex Vázquez, ya que regresa al que fue su hogar durante un lustro. También regresará al terreno de juego ourensano pocos meses de haberlo abandonado el jugador Pascu, un equipo con el marcó ocho goles en casi 40 encuentros.