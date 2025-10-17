El Racing de Ferrol, a mantener la racha

Antón Escobar, tras estrenarse la semana pasada como goleador, espera prolongar su racha ALFAQUI

Una vez cortada la racha de tres jornadas que acumulaba sin conocer la victoria con la conseguida sobre el Osasuna Promesas, el Racing pretende ahora entrar en una dinámica positiva como la que le hizo ganar los tres primeros partidos del campeonato, sin que nadie sumase más que él. Así que, desde el punto de partida de su último triunfo, el equipo ferrolano espera enlazar otro contra el Arenas Club este sábado –14.00 horas, A Malata– y aspirar a más en los encuentros que vienen después frente a los dos primeros clasificados, con el compromiso de Copa del Rey entre medias.

El éxito conseguido en Tajonar dejó ver las dos caras que aún tiene el Racing; la errática de la primera parte, en la que encajó un gol (que pudieron ser más) gracias a la intensidad del rival; y la solvente de la segunda, en la que le dio la vuelta marcador controlando a un adversario que pasó casi desapercibido y haciendo gala de la capacidad de sus futbolistas más adelantados. Esta imagen es la que pretende mostrar esta vez para que su campo siga siendo uno de los escenarios del grupo 1 que todavía no ha sido profanado.

Esta vez, además, el cuadro verde espera no verse por detrás en el marcador como ya le pasó en tres de los cuatro partidos que ha jugado en A Malata en lo que va de campeonato. Y, aunque en dos de ellos fue capaz de remontar para sumar los tres puntos –en el otro no consiguió pasar del empate–, para convertir su campo en un fortín necesita no tener que hacer frente a tantos sobresaltos. Al contrario, lo que le conviene es ganar de una manera casi natural.

Seguridad

Comprobada su capacidad de marcar goles, el Racing persigue mejorar su rendimiento defensivo y dejar su portería a cero alguna vez más. Por ahora solo han sido dos los partidos en los que el rival no ha sido capaz de marcarle –una victoria y un empate–, así que su intención es la de aumentar esta cifra para, de esta manera, estar más cerca de sumar los tres puntos en juego.

Esta vez, además, lo hará sin la participación del defensa Álex Zalaya, que estará varias semanas de baja por la lesión muscular que sufrió en Tajonar. Sin embargo, si algo ha demostrado el cuadro verde en lo que va de campeonato es que tiene fondo de armario suficiente para superar cualquier adversidad que le llegue.