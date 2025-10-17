El partido que el Racing de Ferrol jugará ante el Celta Fortuna se disputará en Balaídos

La afición racinguista apoya sin descanso a su equipo EMILIO CORTIZAS

El Racing viene de confirmar que el partido de la novena jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que enfrentará al Celta Fortuna con el Racing se disputará finalmente en Balaídos y no en Barreiro.

El encuentro, que se disputará el sábado 25 a las 16.15 horas, espera contar con una importante presencia de aficionados racinguistas. Hasta ahora eran 150 las entradas de las que disponía el club verde.

A lo largo del día, el Racing informará del número de entradas disponibles para ver el partido desde la grada visitante y cómo será el proceso de adquisición.