Racing de Ferrol
El partido que el Racing de Ferrol jugará ante el Celta Fortuna se disputará en Balaídos
El club vigués tomó esta decisión, con lo que se espera que viajen más aficionados racinguistas
El Racing viene de confirmar que el partido de la novena jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que enfrentará al Celta Fortuna con el Racing se disputará finalmente en Balaídos y no en Barreiro.
El encuentro, que se disputará el sábado 25 a las 16.15 horas, espera contar con una importante presencia de aficionados racinguistas. Hasta ahora eran 150 las entradas de las que disponía el club verde.
A lo largo del día, el Racing informará del número de entradas disponibles para ver el partido desde la grada visitante y cómo será el proceso de adquisición.