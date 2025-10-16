Las entradas para ver el Celta Fortuna-Racing de Ferrol se asignarán por sorteo
Los interesados en presenciar este partido tienen hasta el próximo lunes para apuntarse
Ya está abierto el plazo para apuntarse en el sorteo de entradas para presenciar desde la grada destinada a la afición visitante el partido que el Racing jugará la próxima semana en el campo del Celta Fortuna (sábado 25 a las 16.15).
La entidad viguesa ha facilitado a la ferrolana 150 localidades, a un precio de quince euros. Tras hacer una reserva para las peñas racinguistas y otros compromisos del club, este pone a la venta las 90 restantes, que serán asignadas por sorteo. Los interesados en participar -no podrán intervenir en él menores de 16 años- deben inscribirse, bien a través de la página web, o de manera presencial, hasta las 17.00 horas del lunes día 20.
El sorteo de las localidades se realizará el martes 21 y en él cada abonado que se haya inscrito entrará con una única participación. Los elegidos (45 ganadores y otros tantos suplentes) tendrán derecho a comprar una o dos entradas, siempre que sean abonados. Una vez que el club contacte con los seleccionados, estos tendrán 24 horas para contestar a la comunicación; en caso contrario, perderán sus derechos.
La compra, que deberá materializarse de forma presencial en las oficinas de A Malata en las jornadas de miércoles 23 o jueves 24, necesita que al manos una de la entradas esté a nombre del abonado que ha ganado el sorteo. Además, será necesario presentar el DNI de las personas que vayan a utlizarlas.