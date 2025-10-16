Mi cuenta

Racing de Ferrol

Las entradas para ver el Celta Fortuna-Racing de Ferrol se asignarán por sorteo

Los interesados en presenciar este partido tienen hasta el próximo lunes para apuntarse

Juan Quijano
Juan Quijano
16/10/2025 12:24
Ya está abierto el plazo para apuntarse en el sorteo de entradas para presenciar desde la grada destinada a la afición visitante el partido que el Racing jugará la próxima semana en el campo del Celta Fortuna (sábado 25 a las 16.15).

La entidad viguesa ha facilitado a la ferrolana 150 localidades, a un precio de quince euros. Tras hacer una reserva para las peñas racinguistas y otros compromisos del club, este pone a la venta las 90 restantes, que serán asignadas por sorteo. Los interesados en participar -no podrán intervenir en él menores de 16 años- deben inscribirse, bien a través de la página web, o de manera presencial, hasta las 17.00 horas del lunes día 20.

El sorteo de las localidades se realizará el martes 21 y en él cada abonado que se haya inscrito entrará con una única participación. Los elegidos (45 ganadores y otros tantos suplentes) tendrán derecho a comprar una o dos entradas, siempre que sean abonados. Una vez que el club contacte con los seleccionados, estos tendrán 24 horas para contestar a la comunicación; en caso contrario, perderán sus derechos.

La compra, que deberá materializarse de forma presencial en las oficinas de A Malata en las jornadas de miércoles 23 o jueves 24, necesita que al manos una de la entradas esté a nombre del abonado que ha ganado el sorteo. Además, será necesario presentar el DNI de las personas que vayan a utlizarlas.

