Cinco claves para el Racing de Ferrol para jugar a las 14.00 horas

Alicia Villegas, durante unas pruebas de pretemporada RCF

Con el que lo enfrenta mañana al Arenas de Getxo en A Malata, el Racing estrena esta temporada las 14.00 como horario de sus partidos, una franja en la que la pasada disputó la mayoría de sus encuentros. Y, si a los espectadores ya no es una hora que guste demasiado en general, para los futbolistas es casi la peor para jugar. “Pues prácticamente... sí”, concede Alicia Villegas (Tarragona, 1994), nutricionista del club ferrolano desde hace algo más de dos años, que explica todas las especifidades que conlleva a nivel profesional.

1 Adaptación rápida a las nuevas rutinas

Jugar a las 14.00 horas obliga a los futbolistas a cambiar muchas rutinas –“y los deportistas somos de tener bastantes TOCs”, admite Villegas, que fue baloncestista profesional, entre otros equipos en el Baxi Ferrol–. De ahí que apueste por adaptarse lo mejor posible a las nuevas circunstancias para que no afecten en demasía a nivel psicológico. “Tienes que hacer una comida fuerte pero a la vez se junta con el desayuno... Se trata de buscar alternativas para hacer la carga de hidratos lo mejor posible sin sentirte muy pesado”, sugiere.

2 Madrugar para hacer bien las comidas

De esta manera, el plan ideal de Alicia Villegas para hacer frente a este partido pasaría por madrugar –“el que es profesional tiene que ser consciente de que se tiene que ir a dormir un poco antes para despertarse más temprano”, expone–. De esta forma desayunaría pronto –“no mucha cantidad para después tener apetito para meter la carga fuerte unas tres horas antes del partido”, describe–. Llegados a ese momento, la nutricionista explica la conveniencia de “buscar alternativas para realizar la carga de hidratos lo mejor posible sin que sea muy pesado”. Por ejemplo propone, en vez tomar arroz, tomar una crema de arroz”.

3 En casa, más cómodo que en un hotel

Tampoco cree Alicia Villegas que jugar en casa o a domicilio tenga una especial importancia en la manera de prepararse para el partido. Así, a la disciplina que supone estar lejos de casa, con un menú ya cerrado de antemano y con una puntualidad extrema, Villegas opone la comodidad de estar en casa. “No tiene por qué haber tanda diferencia, porque el que es profesional de verdad va a seguir los mismos horarios. Hasta lo considero mejor (estar en casa) ”, asegura antes de exponer que “todo depende de cada uno, de la implicación y la dedicación que se tenga”.

4 Cuidado con el calor que está haciendo

Lo que sí anuncia Villegas que puede afectar mucho a la hora del partido contra el Arenas de Getxo es el calor que se está registrando a la hora de jugar el encuentro. “Es el punto del día en el que más calor hace, y con la humedad que hay en Ferrol...”, recuerda antes de recordar que “es un factor que afecta bastante en el rendimiento. Por eso hay que controlarlo para que no haya una deshidratación”.

5 Tan importante como comer es recuperar

Y, una vez terminado el partido, llega el momento de recuperar. “Otra vez hidratos de carbono y proteína para volver a cargar las pilas y que el músculo recupere lo más rápidamente posible”, receta Alicia Villegas, que además para este tramo del “esfuerzo” recomiendo el consumo de verduras. Además, la hidratación a través de la ingesta de vitaminas y minerales es fundamental.