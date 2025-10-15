Saúl García, jugador del Racing de Ferrol: "Si no damos nuestro máximo nivel, nos pueden pintar la cara"

Saúl García jugó como central frente al Osasuna Promesas Alfaquí

Saúl García es un hombre de club. Lucha y lo da todo en cada partido y en cada entrenamiento para ayudar al máximo a sus compañeros, aunque sea en una posición en la que no está tan habituado. Aun así, el defensa del Racing de Ferrol cumple y no rechista porque "me adapto a la posición que me diga el míster". Eso se debe, a parte de su buena fe, a su veteranía, que le hace conocer muy bien la Primera Federación y que le hace saber que, a pesar de ganar en Tajonar al Osasuna Promesas, no puede relajarse porque "en esta categoría cualquier equipo te puede pintar la cara".

El cántabro, además, destacó que la alegría del vestuario por volver a ganar tras tres partidos sin hacerlo. Para García, a pesar de empezar perdiendo ante el filial rojillo, "el equipo dejó una buena imagen. Volvimos a la senda de la victoria tras varios partidos sin hacerlo y eso nos da confianza para seguir haciendo lo que hacemos y afrontar con más ganas los siguientes partidos".

Asimismo, incidió en cómo llegó esa victoria, que fue tras luchar hasta el final y creer que se podría remontar, en una categoría en la "es muy difícil de hacer y más fuera de casa, pero el equipo lo ha conseguido varias veces y eso es muy importante. Significa que tenemos esa capacidad para sobreponernos a los problemas que nos vengan en el partido".

Curiosamente, él tuvo un gran papel en la remontada, a pesar de no actuar en su posición habitual, la de lateral, debido a la lesión de Álex Zalaya. El cántabro cumplió con creces como central, un lugar en el que "me sentí muy bien y muy cómodo por haber podido jugar y ayudar al equipo". Además, desveló que no era la primera vez que jugaba ahí, ya que "en pretemporada, cuando estaba en el Racing de Santander, ya había actuado de central y me encontré cómodo. Frente al Osasuna Promesa, tuvimos bastante el balón y la posesión y eso me gusta porque quiero ser partícipe del juego y ahí lo puedo hacer".

Esa capacidad de adaptación le dará mucho al equipo de Pablo López, que ya recuperó a Édgar Pujol, porque "me encuentro cómodo en varias posiciones y dependiendo de lo que quiera en cada partido, me adaptaré a la posición que me diga. Estoy a su disposición".

Respecto al encuentro de este sábado frente a un Arenas de Getxo, que no está en su mejor momento, el defensa indicó que "va a ser un equipo va a venir a por los tres puntos. Tendremos que dar nuestro máximo nivel porque cualquiera te puede pintar la cara". En este sentido, añadió que "es un equipo que juega bien al fútbol y nos pondrá las cosas muy difíciles. Hay que hacer nuestro partido, ir convencidos del plan de partido y a por los tres puntos".

Asimismo, habló recalcó que "hay que centrarnos en nosotros mismos. Tenemos nuestra propia idea e identidad que tenemos que mantener en todos los campos, ya sea en casa o fuera. La idea del míster es intentar ser protagonistas y es lo que intentaremos el sábado".

La afición

De igual manera, también habló sobre el horario -el partido se jugará a las 14.00 horas-, señalando que "nosotros no lo marcamos, sino la Federación. Hay que adaptarse a todas la circunstancias y luchar por la victoria".

Y es que eso puede influir en el público que acuda a A Malata, que espera volver a ver una victoria de su equipo tras dos partidos seguidos sin hacerlo. En este sentido, Saúl aseguró que "tenemos ganas después de varios partidos poder darles esa victoria y refrendar la buena imagen que se vio el último día. Esperemos conseguir dos victorias consecutivas".

Por último, el defensa cántabro habló sobre el papel de la afición que "nos da un plus para competir". Indicó que "no podemos pedirle ni reprocharle nada porque siempre están ahí y más en casa", añadiendo que "esperamos muchísimo apoyo porque creo que está identificada con nosotros. Esperemos que con nuestro fútbol y nuestras ganas se unan a nosotros", finalizó.