Álex Zalaya se une a lista de bajas del Racing de Ferrol

Los resultados vuelven a acompañar al Racing de Ferrol tras la victoria en Tajonar frente a un Osasuna Promesas ante el que los de Pablo López tuvieron que volver a hacer la heroica, remontando en el marcador. Un encuentro en el que si esta victoria fue la cara, la cruz fue la lesión del defensa Álex Zalaya.

El zaragozano tuvo que abandonar el terreno de juego cuando todavía no se había cumplido la primera media hora de partido, entrando en su lugar un Saúl García que supo suplir a la perfección la ausencia de su compañero. Las pruebas a las que fue sometido el futbolista maño señalaron que tiene una rotura fibrilar en el bíceps femoral del muslo derecho.

Saúl García, jugador del Racing de Ferrol: "Si no damos nuestro máximo nivel, nos pueden pintar la cara" Más información

Una lesión para la que se someterá a un tratamiento de rehabilitación para, en función de su evolución, reincorporarse al grupo. Esta es la segunda dolencia que sufre el conjunto racinguista en una semana, después de que su compañero Chema Rodríguez sufriese una subluxación de clavícula durante el Memorial Moncho Rivera disputado en A Malata.