Un Racing de Ferrol con cifras de líder

David Concha, aplaude el trabajo de los suyos ante el Osasuna Promesas Alfaquí

La última gesta del Racing de Ferrol, la última remontada verde que sirvió a los de Pablo López para sumar de nuevo los tres puntos, después de tres encuentros añadiendo sólo uno de los nueve posibles, vuelve a colocar a los de la ciudad naval con números muy prometedores... especialmente si los de A Malata estuviesen en el grupo 2 de esta competición de Primera RFEF.

El triunfo conseguido en Tajonar ante el Osasuna Promesas (1-2) hace que el conjunto racinguista alcance la cifra de catorce puntos, casualmente los mismos que, tras siete enfrentamientos disputados, ostenta el actual líder de la otra clase de ese colegio llamado Primera RFEF.

Un primera clasificado que rompe las quinielas en este grupo, como es el recién ascendido Club Esportiu Europa, superando en esta primera parte del campeonato, al recién llegado de Segunda Cartagena, del exracinguista Chiqui Borrego –que suma ya dos goles con al Efese–, y el también procedente de la categoría de plata, Alcorcón –ambos con doce puntos–.

Caminos paralelos

Los de Gràcia y los de A Malata, además, llegan a estos catorce puntos tras sendas celebradas remontadas. A la ya citada ante los rojillos se unía la de los catalanes, casi más épica si cabe, ya que se cumplía el 90 en Algeciras y el marcador era de 1-2.

Pero fue en el 95 y el 101, en estos partidos eternos por el primo del VAR, cuando se produjo el milagro y el patito feo se convirtió en cisne (3-2). Unos triunfos que hacen que las cifras de Racing y el líder Europa sean iguales, con cuatro victorias, dos empates y una derrota.

Cambia, eso sí, la cifra de unos goles en los que destaca la mayor efectividad catalana, con doce dianas, por ocho de los ferrolanos. Eso sí, mientras que las filas racinguistas el gol es mucho más coral, en las de los de Barcelona este tiene nombres y apellidos, con Jordi Cano y Adnane Ghailan, con cuatro y tres dianas, respectivamente, firmando siete de los doce tantos de su formación.

Y si bien la situación de los catalanes supone toda una revelación en la categoría de bronce del fútbol nacional, la de los ferrolanos es, sobre el papel, esperada. Más por su condición de recién descendido y nombre que por un equipo que es prácticamente nuevo y en el que todavía se están encajando, de momento, más pronto que tarde, todas las nuevas piezas en un equipo verde nuevo y reluciente.

Tan brillante que podría ser líder de grupo y que, en su cuadro, es el único, junto con el Celta Fortuna que está siguiendo la estela de otro de los favoritos, el Tenerife, muy atentos a un pinchazo para coger aire.