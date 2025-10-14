Todo listo para recibir al Arenas Club de Getxo

La afición volverá a comer el bocadillo en A Malata Emilio Cortizas

A Malata vuelve a acoger el espectáculo de la Liga Versus E-Learning Primera Federación y lo hace ante el Arenas Club de Getxo a las 14.00 horas. Un choque para el que la afición, local y visitante –en los sectores 10 y 11 de Fondo Norte–, ya puede comprar sus entradas tanto en las oficinas del club de la ciudad naval como en la web.

Estas localidades tienen unos precios de 25, 20 y 15 euros en Tribuna, Preferencia y Fondo Norte y visitante, respectivamente. Un duelo en el que se espera una gran entrada en el campo ferrolano.