Racing de Ferrol

Todo listo para recibir al Arenas Club de Getxo

Las entradas para este duelo a las 14.00 horas ya están a la venta en oficina y web

Redacción
14/10/2025 17:52
Fútbol. Racing de Ferrol contra Ourense
La afición volverá a comer el bocadillo en A Malata
Emilio Cortizas

A Malata vuelve a acoger el espectáculo de la Liga Versus E-Learning Primera Federación y lo hace ante el Arenas Club de Getxo a las 14.00 horas. Un choque para el que la afición, local y visitante –en los sectores 10 y 11 de Fondo Norte–, ya puede comprar sus entradas tanto en las oficinas del club de la ciudad naval como en la web. 

Estas localidades tienen unos precios de 25, 20 y 15 euros en Tribuna, Preferencia y Fondo Norte y visitante, respectivamente. Un duelo en el que se espera una gran entrada en el campo ferrolano.

