Las segundas partes sí que son buenas para el Racing de Ferrol

El Racing derrotó a la Ponferradina con dos goles en la segunda parte DANIEL ALEXANDRE

No siempre se cumple lo de que las segundas partes nunca son buenas. Al menos, para el Racing sí lo están siendo en el campeonato actual, ya que en ellas ha sumado ya cinco de los catorce puntos que tiene en la clasificación. Hasta en cuatro de los siete partidos que van de torneo liguero, el equipo ferrolano ha mejorado el resultados que registraba al descanso, lo que confirma su poderío (físico, futbolístico o mental) en los tramos finales de los duelos.

Los tres puntos sumados tras el descanso ante el Osasuna Promesas –de terminar la primera parte con derrota momentánea se pasó a finalizar el duelo con triunfo– fue la última muesca de esta dinámica. Antes, el cuadro verde había sumado dos frente a Talavera y Ponferradina y uno contra el Ourense CF, lo que supone un total de ocho. Solo en el partido contra el Lugo, el cuadro verde perdió todos los puntos que tenía al descanso –iba ganando 0-1 a pesar de estar ya en inferioridad numérica–. Sin embargo, tras el descanso perdió otro efectivo más y, además, los tres puntos que había en juego.

En los otros dos encuentros del campeonato –frente a Real Madrid Castilla y Guadalajara– no hubo diferencia entre lo que se registraba al descanso y lo que pasó al final del partido,