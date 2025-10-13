Mi cuenta

Racing de Ferrol

Solidaridad racinguista en favor de Julieta

La exposición del Racing reunió cerca de 2.000 euros para la investigación del síndrome de Rett

Juan Quijano
13/10/2025 06:15
Iago Gómez y Fran Serantes, los organizadores de la actividad
Iago Gómez y Fran Serantes, los organizadores de la actividad
DANIEL ALEXANDRE

Cerca de 2.000 euros (concretamente 1.930,30) fue la recaudación de la segunda edición de la exposición organiza por Fran Serantes, responsable del perfil Museo RCF 1919, y la tienda Chavs Clothing, donde se desarrolló la actividad a lo largo de los tres últimos días. 

La muestra, además de enseñar camisetas, fotos, posters y demás objetos relacionados con el Racing –y también con el fútbol modesto de Ferrolterra–, tuvo un fin solidario.

La actividad ayudó, a través del dinero recaudado, a la asociación MiPrincesaRett –con la pequeña Julieta como protagonista– para la investigación del síndrome de Rett.

Para ello se ofrecieron a los que asistieron a la actividad a lo largo de los tres días que duró, rifas para el sorteo de un par de camisetas –una facilitada por el organizador del evento y otro por el club– para facilitar la participación.

