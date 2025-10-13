Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

La remontada como una forma de vida para el Racing de Ferrol

Tres de las cuatro victorias del equipo ferrolano han llegado tras darle la vuelta al gol marcado antes por su rival

Juan Quijano
Juan Quijano
13/10/2025 21:35
Antón Escobar se dispone a realizar un lanzamiento
Antón Escobar se dispone a realizar un lanzamiento
ALFAQUÍ

El Racing he hecho de las remontadas una forma de vida. De las cuatro victorias que ha logrado en lo que va de campeonato del grupo 1 de Primera RFEF, tres han llegado dándole la vuelta al tanto con el que el rival se había adelantado –dos en A Malata, frente a Talavera y Ponferradina; y una a domicilio, el domingo pasado ante el Osasuna Promesas–. Eso le hace seguir en la tercera plaza de la clasificación, pero ahora solo a cinco puntos del líder Tenerife –que cedió ante el Cacereño su primer empate– y con cuatro de renta sobre los puestos que ya no se clasifican para los playoffs. 

Es una demostración, como siempre recuerda el entrenador racinguista, Pablo López, de la ambición que caracteriza a la plantilla que dirige. De una manera similar lo explica el delantero titular del Racing en este partido, un Antón Escobar que recuerda que “remontar en esta categoría es muy difícil”. Por eso, tras los dos goles marcados en la segunda mitad del encuentro disputado en Tajonar, al atacante de Nigrán no le quedó más remedio que reconocer que “en la segunda parte el equipo ha hecho un auténtico partidazo”. Sobre todo gracias a un trabajo de todo el equipo para ganar.

Otro motivo de felicidad para el equipo ferrolano es que los goles los marcasen los dos delanteros que hay en la plantilla. Para Antón Escobar fue el tanto que estrena su casillero del campeonato tras seis jornadas sin anotar “esto va por rachas; esperemos que lleguen muchos más con esta camiseta y, sobre todo, que sirvan para ganar partidos”, dice el atacante llegado de la Cultura Leonesa, donde anotó doce dianas el curso pasado y acabó logrando el ascenso a Segunda.

Mientras, el técnico Pablo López se felicitó por los tantos marcados por los arietes de que dispone –“sabíamos que los goles de nuestros delanteros iban a llegar”, aseguró–. Y esto, a su juicio, refuerza el trabajo que están realizando todos los jugadores de la plantilla del cuadro verde.

Te puede interesar

El ideal gallego

El PP mugardés acusa a la oposición de “bloqueo sistemático”
Redacción
Reunión de la Diputación con el Foro do Ferrocarril

La Diputación se suma a las reivindicaciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrol
Redacción
El Baxi Ferrol volvió a demostrar su espíritu competitivo y su garra, aunque no le bastó para ganar al Spar Girona

Un encuentro que sirve para el crecimiento del Baxi Ferrol
Iago Couce
El ideal gallego

El gobierno ferrolano aprueba sus cuentas de 2024 entre críticas de la oposición a la baja ejecución de la inversión
Redacción