La remontada como una forma de vida para el Racing de Ferrol

Antón Escobar se dispone a realizar un lanzamiento ALFAQUÍ

El Racing he hecho de las remontadas una forma de vida. De las cuatro victorias que ha logrado en lo que va de campeonato del grupo 1 de Primera RFEF, tres han llegado dándole la vuelta al tanto con el que el rival se había adelantado –dos en A Malata, frente a Talavera y Ponferradina; y una a domicilio, el domingo pasado ante el Osasuna Promesas–. Eso le hace seguir en la tercera plaza de la clasificación, pero ahora solo a cinco puntos del líder Tenerife –que cedió ante el Cacereño su primer empate– y con cuatro de renta sobre los puestos que ya no se clasifican para los playoffs.

Es una demostración, como siempre recuerda el entrenador racinguista, Pablo López, de la ambición que caracteriza a la plantilla que dirige. De una manera similar lo explica el delantero titular del Racing en este partido, un Antón Escobar que recuerda que “remontar en esta categoría es muy difícil”. Por eso, tras los dos goles marcados en la segunda mitad del encuentro disputado en Tajonar, al atacante de Nigrán no le quedó más remedio que reconocer que “en la segunda parte el equipo ha hecho un auténtico partidazo”. Sobre todo gracias a un trabajo de todo el equipo para ganar.

Otro motivo de felicidad para el equipo ferrolano es que los goles los marcasen los dos delanteros que hay en la plantilla. Para Antón Escobar fue el tanto que estrena su casillero del campeonato tras seis jornadas sin anotar “esto va por rachas; esperemos que lleguen muchos más con esta camiseta y, sobre todo, que sirvan para ganar partidos”, dice el atacante llegado de la Cultura Leonesa, donde anotó doce dianas el curso pasado y acabó logrando el ascenso a Segunda.

Mientras, el técnico Pablo López se felicitó por los tantos marcados por los arietes de que dispone –“sabíamos que los goles de nuestros delanteros iban a llegar”, aseguró–. Y esto, a su juicio, refuerza el trabajo que están realizando todos los jugadores de la plantilla del cuadro verde.