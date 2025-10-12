Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "El equipo tuvo personalidad para darle la vuelta"

Pablo López, en una imagen de archivo, da instrucciones a Pascu y Dacosta Daniel Alexandre

No hay dos sin tres. El Racing de Ferrol volvió a demostrar su capacidad de resistencia y de reacción para volver a remontar un partido que se les puso cuesta arriba en la primera parte debido al acierto del Osasuna Promesas en una acción a balón a parado. El técnico verde, Pablo López, se mostró contento por el triunfo y por la actitud que demostraron los suyos ante esta situación adversa.

“Hoy fue un partido complicado. Sabíamos que veníamos a un campo muy difícil en el que nadie había ganado. No empezamos muy bien la primera parte, pero supimos agarrarnos al partido. A pesar de las ocasiones que tuvimos, llegamos al descanso con el marcador desfavorable. En la segunda parte el equipo dio un paso adelante y fuimos capaces de darle la vuelta al marcador”, comentó el herculino, que no le gustó su equipo e introdujo dos modificaciones en el descanso –ingresaron Gelardo y Álvaro Juan–, que cambiaron por completo el rumbo del encuentro.

Tras la segunda mitad, los suyos dieron un paso adelante y demostraron todo el potencial que tienen y que les lleva a estar en la parte alta de la clasificación. En este sentido, López insistió en la personalidad de sus pupilos en ese momento tan adverso tras el gol recibido. “Después de encajar el gol, el equipo tuvo personalidad y mentalidad para darle la vuelta. Tuvimos llegadas y ocasiones. En la segunda parte, fuimos capaces de materializarlas”, aseguró el técnico a la vez que se expresó su alegría porque marcasen sus dos delanteros.

“Estoy muy contento por los goles de Escobar y Álvaro Giménez. Sabíamos que iban a llegar los goles de nuestros delanteros. Esto refuerza el trabajo diario que están haciendo todos los jugadores en cada sesión de entrenamiento”, zanjó.