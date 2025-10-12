En Directo | Osasuna Promesas-Racing de Ferrol
El conjunto verde busca volver a la senda de la victoria tras tres partidos sin ganar
La réplica
Casi empata Escobar, pero su disparo se marchó rozando el palo.
A punto de marcar Auría
El remate del centrocampista rojillo se marchó ligeramente desviado.
Buen intento
Lo intentó Gorostidi desde la frontal del área, pero su disparo fue muy flojo y Stamatakis lo detuvo sin problemas.
Casi llega el segundo
A punto de marcar Dani, pero su vaselina se marchó ligeramente desviada.
Despiste defensivo
El central del conjunto rojillo remató solo en el área, ante la mirada de la defensa racinguista
Gol del Osasuna
Marca Osambela, tras el saque de esquina
Córner para el Osasuna
Gran acción de Jon García, que sacó un córner
Cambio obligado
Se marcha Zalaya, lesionado, y entra Saúl García
Buenas noticias
Parece que Parera puede continuar, pero Zalaya tendrá que abandonar el campo.
Lesión de Zalaya
Si Pablo López ya estaba preocupado por Parera, ahora es Zalaya quien se tira al suelo. Se está llevando la mano al isquio.
Buena internada
Gran acción de Álvaro Ramón, pero su centro no encontró rematador.
Lesión de Parera
El meta balear se lastimó la rodilla después del disparo de Arroyo. De momento parece que puede seguir, pero ya está calentando Lucas.
Muy desviado
Disparo muy desviado de Arroyo
Casi llega el primer gol del Racing
A punto de marcar el Racing, pero la madera, en dos ocasiones, evitó los tantos de Zalaya primero y de Escobar, después.
Córner
Primer saque de esquina para el Racing.
Buenos minutos
El Racing de Ferrol ya se encuentra más cómodo en el campo.
Impresionante Parera
Gran acción del meta balear para evitar el tanto del Osasuna Promesas.
Tiro desviado
Lo intentó Yoldi, pero su disparo se marchó muy desviado.
Falta
Gorostidi derriba a un rival para cortar una contra.
Peligro
Está haciendo mucho daño el Osasuna Promesas al contraataque. Esto no le gusta nada a Pablo López.
Veredicto
El colegiado señala que no existe contacto y el juego se reanuda con saque de portería a favor del Racing.
La jugada
Balón en profundidad a Dani, que trató de evitar a Parera y este parece que le toca y le derriba.
Revisión
Posible penalti a favor del Osasuna Promesas. Santi Castillejo pide la revisión del VAR.
Primera acción defensiva
Álex Zalaya tapa el disparo de Dani
Inicio
Rueda el balón en Tajonar.
Segundo partido de la semana
El Racing de Ferrol disputará su segundo duelo de la semana, tras haber jugador el Memorial Moncho Rivera contra el Tondela.
Baja de última hora
El jugador del Osasuna Promesas, Raúl Chasco, se cae de la convocatoria debido a unas molestias en su tobillo izquierdo.
Un proyecto para crecer
El Osasuna Promesas es un filial que busca apostar por la gente navarra, para que se formen y puedan dar el salto al primer equipo. Cata, el secretario técnico rojillo, habla sobre este proyecto.
Las palabras de Pablo López
El técnico herculino asegura que su equipo puede dar una mejor versión de la que está dando
El once del Osasuna Promesas
El conjunto navarro, por su parte, partirá con: Stamakis; Argüibide, Osambela, Jiménez, Larrión; Mauro, Auría; Ander Yoldi, Jon García, Arroyo y Dani.
El once racinguista
Para este encuentro ante el Osasuna Promesas, el Racing saldrá con: Parera; Migue Leal, Artetxe, Álex Zalaya, Álvaro Ramón; Ander Gorostidi, Tejera; David Concha, Jairo Noriega, Pascu y Antón Escobar.
La previa
El Racing de Ferrol busca volver a la senda de la victoria tras tres jornadas sin ganar, mientras que el Osasuna Promesas quiere escalar puestos en la tabla. Descubre más datos sobre este partido.
Bienvenidos
¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience este Osasuna Promesas-Racing de Ferrol