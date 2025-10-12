Mi cuenta

Racing de Ferrol

En Directo | Osasuna Promesas-Racing de Ferrol

El conjunto verde busca volver a la senda de la victoria tras tres partidos sin ganar

Iago Couce
Iago Couce
12/10/2025 11:00
Directo del Osasuna Promesas-Racing de Ferrol
Osasuna Promesas
1-0
Racing de Ferrol
36'
Primera parte

La réplica

Casi empata Escobar, pero su disparo se marchó rozando el palo.

35'
Primera parte

A punto de marcar Auría

El remate del centrocampista rojillo se marchó ligeramente desviado.

33'
Primera parte

Buen intento

Lo intentó Gorostidi desde la frontal del área, pero su disparo fue muy flojo y Stamatakis lo detuvo sin problemas.

31'
Primera parte

Casi llega el segundo

A punto de marcar Dani, pero su vaselina se marchó ligeramente desviada.

30'
Primera parte

Despiste defensivo

El central del conjunto rojillo remató solo en el área, ante la mirada de la defensa racinguista

29'
Primera parte

Gol del Osasuna

Marca Osambela, tras el saque de esquina

27'
Primera parte

Córner para el Osasuna

Gran acción de Jon García, que sacó un córner

25'
Priemra parte

Cambio obligado

Se marcha Zalaya, lesionado, y entra Saúl García

24'
Primera parte

Buenas noticias

Parece que Parera puede continuar, pero Zalaya tendrá que abandonar el campo.

22'
Primera parte

Lesión de Zalaya

Si Pablo López ya estaba preocupado por Parera, ahora es Zalaya quien se tira al suelo. Se está llevando la mano al isquio. 

21'
Primera parte

Buena internada

Gran acción de Álvaro Ramón, pero su centro no encontró rematador.

20'
Primera parte

Lesión de Parera

El meta balear se lastimó la rodilla después del disparo de Arroyo. De momento parece que puede seguir, pero ya está calentando Lucas.

18'
Primera parte

Muy desviado

Disparo muy desviado de Arroyo

17'
Primera parte

Casi llega el primer gol del Racing

A punto de marcar el Racing, pero la madera, en dos ocasiones, evitó los tantos de Zalaya primero y de Escobar, después.

16'
Primera parte

Córner

Primer saque de esquina para el Racing.

15'
Primera parte

Buenos minutos

El Racing de Ferrol ya se encuentra más cómodo en el campo.

12'
Primera parte

Impresionante Parera

Gran acción del meta balear para evitar el tanto del Osasuna Promesas.

11'
Primera parte

Tiro desviado

Lo intentó Yoldi, pero su disparo se marchó muy desviado.

9'
Primera parte

Falta

Gorostidi derriba a un rival para cortar una contra.

7'
Primera parte

Peligro

Está haciendo mucho daño el Osasuna Promesas al contraataque. Esto no le gusta nada a Pablo López.

5'
Primera parte

Veredicto

El colegiado señala que no existe contacto y el juego se reanuda con saque de portería a favor del Racing.

4'
Primera parte

La jugada

Balón en profundidad a Dani, que trató de evitar a Parera y este parece que le toca y le derriba.

2'
Primera parte

Revisión

Posible penalti a favor del Osasuna Promesas. Santi Castillejo pide la revisión del VAR. 

1'
Primera parte

Primera acción defensiva

Álex Zalaya tapa el disparo de Dani

1'
Primera parte

Inicio

Rueda el balón en Tajonar.

Segundo partido de la semana

El Racing de Ferrol disputará su segundo duelo de la semana, tras haber jugador el Memorial Moncho Rivera contra el Tondela.

Baja de última hora

El jugador del Osasuna Promesas, Raúl Chasco, se cae de la convocatoria debido a unas molestias en su tobillo izquierdo.

Un proyecto para crecer

El Osasuna Promesas es un filial que busca apostar por la gente navarra, para que se formen y puedan dar el salto al primer equipo. Cata, el secretario técnico rojillo, habla sobre este proyecto.

Las palabras de Pablo López

El técnico herculino asegura que su equipo puede dar una mejor versión de la que está dando

El once del Osasuna Promesas

El conjunto navarro, por su parte, partirá con: Stamakis; Argüibide, Osambela, Jiménez, Larrión; Mauro, Auría; Ander Yoldi, Jon García, Arroyo y Dani. 

El once racinguista

Para este encuentro ante el Osasuna Promesas, el Racing saldrá con: Parera; Migue Leal, Artetxe, Álex Zalaya, Álvaro Ramón; Ander Gorostidi, Tejera; David Concha, Jairo Noriega, Pascu y Antón Escobar.

La previa

El Racing de Ferrol busca volver a la senda de la victoria tras tres jornadas sin ganar, mientras que el Osasuna Promesas quiere escalar puestos en la tabla. Descubre más datos sobre este partido.

Bienvenidos

¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience este Osasuna Promesas-Racing de Ferrol

