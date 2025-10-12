El Racing de Ferrol remonta para volver a ganar (1-2)

El Osasuna Promesas se adelantó en una acción a balón parado Osasuna Promesas

El Racing ya vuelve a ganar. La victoria conseguida sobre el Osasuna Promesas por fin a la racha de tres jornadas que llevaba sin conocer la victoria y confirma que esta temporada está llamado a codearse entre los mejores del campeonato. El triunfo, además, tuvo el mérito de que llegó tras una remontada –otra más– tras el tanto inicial de la escuadra navarra, que durante muchos minutos tuvo en jaque a su adversario. Sin embargo, los cambios realizados en el descanso le dieron a la escuadra de la ciudad naval el aire nuevo que necesitaba para, de esta manera, acabar logrando la victoria y volver a demostrar que sus expectativas para este curso son altas.

Empezó el partido con susto para el Racing, porque la primera llegada del filial osasunista dejó a Ander Yoldi solo ante el portero Parera, cuya acción para frenar al rival fue reclamado como penalti por la escuadra local. La revisión del FVS, sin embargo, decretó que no había nada punible, así que el cuadro verde se salvó de una acción que podía haberle costado caro. Pero, a pesar de que esta acción no le trajo nada negativo, el dominio de la escuadra local fue clara, como demostró otra acción de Ander Yoldi cuyo tiro se fue demasiado alto.

El empuje del Osasuna Promesas duró alrededor de un cuarto de hora –además de esa acción, Yoldi realizó otro tiro desde la frontal que se fue demasiado alto–. Porque a partir de ahí, el Racing pareció encontrar su sitio sobre el campo y encontró la manera de hacer peligro a través de una de sus fórmulas habituales: las acciones a balón parado. Así llegó un doble remate al larguero –primero Álex Zalaya y después Antón Escobar en el rechace– y una sensación de control que antes no había tenido, pero cuando mejor pinta tenían las cosas otra acción a balón parado –esta vez a favor del cuadro “rojillo”, que Osambela cabeceó a gol– estrenó el marcador del encuentro.

En ventaja en el marcador, el filial osasunista recuperó la verticalidad que había exhibido en el primer acto y eso hizo que protagonizase algunas llegadas más a la portería visitante. Un mano a mano que el delantero Dani González remachó ligeramente desviado y otro remate de Auría que se fue alto dieron cuenta de la capacidad de la escuadra local. Y, a pesar de que el cuadro verde también dispuso de opciones para marcar –otro remate de Antón Escobar se fue ligeramente desviado–, el marcador ya no se movió hasta llegar del descanso con la mínima renta de la escuadra pamplonica.

Cambios

El estar por detrás en el marcador llevó al entrenador del Racing a realizar dos cambios en el descanso. Y, a pesar de que eso no implicó una importante redistribución sobre el terreno de juego, sí derivó en un control absoluto por parte de la escuadra visitante. Así llegaron las primeras ocasiones del cuadro verde –otro remate de Antón Escobar y un disparo fuera de Jairo Noriega– y, aunque el marcador seguía sin moverse, el aroma que emanaba el encuentro ya era totalmente diferente.

Tanto fue el cántaro a la fuente que el cuadro verde acabó consiguiendo el empate cuando quedada menos de media hora para llegar al final del tiempo reglamentario. Fue tras una jugada combinativa del conjunto visitante en la que la pelota llegó al área local para que Álvaro Juan realizase un disparo que rechazó el portero local. Sin embargo, el balón le cayó a Escobar, que remachó la pelota al fondo de las mallas para restablecer las tablas en el marcador y abrir la esperanza de ganar.

Porque, una vez conseguido el empate, el cuadro verde se enfrascó en la tarea de acabar logrando la victoria. Sin prisa, pero sin pausa, la búsqueda de la portería contraria fue constante. Y, a pesar de las ocasiones no fueron demasiado numerosas, en realidad el empuje de la escuadra visitante fue constante. Pero el premio tardó en llegar, porque el partido ya estaba en su último cuarto de hora. Este se produjo gracias al tanto de Álvaro Giménez en el segundo palo tras remachar un toque con la cabeza de Pascu al centro desde la derecha de Migue Leal.

La expulsión del local Xabi Garín a menos de diez minutos para el final del tiempo reglamentario acabó de allanarle las cosas al Racing para conseguir la victoria. Con un efectivo más sobre el terreno de juego, el cuadro verde no encontró demasiadas complicaciones para volver a ganar, sumar los tres puntos... y recuperar el sabor de la victoria.