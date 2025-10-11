Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "No podemos conformarnos con lo que estamos haciendo"
El técnico apuntó a la necesidad de "dar un paso más" para volver a sumar de tres
Será este el segundo duelo ante un filial –el primero ante el Castilla cayó del lado verde– al que hagan frente los jugadores racinguistas. Un rival atrevido, señalaba Pablo López sobre estos conjuntos, característica que comparte su adversario del domingo.
Y si el Racing llega con el debe de ganar, el Osasuna lo hace también con este y, además, con el de marcar, ya que ostenta el “liderato” en la tabla de menos realizadores con tres dianas. “El año pasado ya lo vivimos. Es un equipo muy vertical. Ha fichado jugadores incluso de Segunda y tienen gente de mucha calidad en la cantera”, señalaba López, apuntando, no hacia esta sequía, sino a los resultados logrados por los rojillos como su triunfo ante el Castilla en casa y el empate ante la Ponferradina.
“Vamos a un campo difícil. Tenemos que tratar de imponer nuestro juego y llevarnos el partido”, sentencia el técnico, a la búsqueda de romper la racha.
“Esto nos dice la dificultad de la competición. Nuestro reto es muy bonito, pero no podemos conformarnos con lo que estamos haciendo. Tenemos que dar un poco más. Estamos viendo que no nos está llegando para ganar”, subrayaba el coruñés, a la vez que alababa el trabajo de los suyos en los entrenamientos. Un primer paso que, por qué no, se puede producir a 700 kilómetros de distancia para traducirse en otros tres puntos y una nueva alegría.