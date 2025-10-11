Las alternativas del Racing de Ferrol para evitar la cuarta

Los ferrolanos quieren volver a celebrar una victoria Alfaquí

Con la vitola de favorito y como fénix que quiere resurgir tras tres duelos sin ganar –con un empate y dos derrotas– llega el Racing de Ferrol al siempre complicado campo del Tajonar ante el Osasuna Promesas –12.00 horas–. Un escenario nada desconocido para un Pablo López que, precisamente, en este terreno de juego se despidió de la que fue casa la pasada de campaña, un Ourense que firmó una igualada para despedir su campaña de debut en Primera RFEF.

No es este resultado el que busca el grupo verde en una séptima jornada de competición en la que los ferrolanos pueden asentarse en la zona alta de este grupo 1 o comenzar a navegar por una media con fuertes corrientes para volver a la orilla.

Y la travesía racinguista en este mar la tendrán que hacer los de López sin dos de sus centrales, ya que ni Édgar Pujol –con el combinado de la República Dominicana– ni Chema Rodríguez –recuperándose de una lesión sufrida en el amistoso ante el Tondela– podrán estar para ayudar a sus compañeros. Una situación que, como no podía ser de otra manera, ya estaba en las previsiones del preparador local.

“Siempre tienes que buscar alternativas. Por eso está el tema de la pretemporada para probar cosas. Si los jugadores llegan pronto puedes hacerlo en diferentes sitios. Hasta jugó Gelardo el día de Mugardos”, apuntaba López sobre unas opciones que se dan “tanto para jugar de inicio como para jugar según vaya avanzando el partido”.

Una pretemporada de ensayo y error como así lo fue también ese duelo ante el Tondela y en el que tuvieron su oportunidad los menos habituales hasta la fecha. “No regalo minutos a nadie. Que la gente se gane poder participar, lo voy a tener en cuenta. Hemos visto en este partido como están trabajando estos jugadores, porque sino no serían capaces de desplegar ese trabajo. Entonces, estamos encantados con todos. Tenemos que elegir un once y lo bueno es que hay cinco cambios también”, apuntaba López.

Con toda la plantilla verde enfundada en el mono de trabajo y preparada para el pico y pala que se espera en el Tajonar y, sobre todo, tratando de evitar el hecho de tener que remar a contracorriente con goles en contra. Como así les sucedió ante el Ourense (1-1) y con más éxito final contra la Ponferradina (2-1) y el Talavera (2-1).

“Se están dando estas situaciones y no podemos olvidarnos de ellas. Es cuestión de mejorarlas”, señalaba el preparador, “la competición te va marcando el nivel, la exigencia y tus debes. En otros hemos empezado ganando y esa es nuestra idea. Es más fácil cuando empiezas por delante en el marcador y es lo que estamos transmitiendo a la plantilla”.

Unas dianas que, en varios casos, llegaron con unas jugadas a balón parado cuyo acierto esperan repetir también ante un Osasuna cuyo aliento siente el Racing. Si bien, ahora estas situaciones ya no pillan de sorpresa a sus oponentes, conocedores del potencial verde en estas circunstancias.

“Los rivales lo tienen en cuenta. Nos están haciendo marcajes muy férreos dentro del área. Incluso el otro día en Ourense hubo agarrones en el área que podían ser considerados incluso penaltis. Variamos estas jugadas para sorprender”, subrayaba un preparador que quiere hacerlo también ante un Osasuna Promesas para no perder la estela de esa agradable vista desde la zona alta.