Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su partido ante el Tenerife

El encuentro será el tercero que el equipo ferrolano juegue en esa semana

Juan Quijano
Juan Quijano
10/10/2025 12:33
Once titular del Racing en el partido contra el Guadalajara
Once titular del Racing en el partido contra el Guadalajara
DANIEL ALEXANDRE

A las 18.30 horas del sábado 1 de noviembre jugará el Racing el partido de la décima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que lo enfrentará al Tenerife.

Este encuentro se disputará en el campo de A Malata y será el tercero que el cuadro verde juegue en el plazo de siete días.

Antes, el sábado 25 de octubre jugará ante el Celta Fortuna y entre semana frente al Langreo con motivo de la Copa del Rey.

Este encuentro se disputará el martes 28 de octubre a las 19.30 horas.

