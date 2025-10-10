El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su partido ante el Tenerife

Once titular del Racing en el partido contra el Guadalajara DANIEL ALEXANDRE

A las 18.30 horas del sábado 1 de noviembre jugará el Racing el partido de la décima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que lo enfrentará al Tenerife.

Este encuentro se disputará en el campo de A Malata y será el tercero que el cuadro verde juegue en el plazo de siete días.

Antes, el sábado 25 de octubre jugará ante el Celta Fortuna y entre semana frente al Langreo con motivo de la Copa del Rey.

Este encuentro se disputará el martes 28 de octubre a las 19.30 horas.