Recaudación récord en el Memorial Moncho Rivera

Hasta los 42.906 euros llegó la recaudación del Torneo Victoria Memorial Moncho Rivera de fútbol, que en su vigésimo sexta edición enfrentó a Racing Club Ferrol y Clube Desportivo Tondela en el estadio de A Malata.

Se trata de una cifra récord para un evento de carácter benéfico, destinado esta vez a apoyar el trabajo de Aspaneps (Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais), entidad sin ánimo de lucro que da apoyo en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal a familias con personas con discapacidad intelectual a su cargo para favorecer su autonomía personal e integración social.

“Es un honor para nosotros contar con el apoyo de Hijos de Rivera al habernos escogido como beneficiarios de esta donación. Es una gran ayuda para desarrollar nuestra labor asistencial diaria con los niños y niñas con problemas psicosociales y llevar a cabo proyectos que puedan mejorar su autonomía e inclusión. Estamos muy agradecidos y felices de participar en este acto”, dijeron desde Aspaneps, cuya directora, Elena Fernández, recogió el mismo día del partido la recaudación obtenida entre las entradas y las aportaciones.