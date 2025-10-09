Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Recaudación récord en el Memorial Moncho Rivera

La asociación Aspaneps recibió 42.906 euros gracias a las aportaciones realizadas con motivo del Racing de Ferrol-Tondela

Juan Quijano
Juan Quijano
09/10/2025 20:07
Ignacio Rivera entrega el cheque con el montante de la recaudación
Ignacio Rivera entrega el cheque con el montante de la recaudación
CEDIDA

Hasta los 42.906 euros llegó la recaudación del Torneo Victoria Memorial Moncho Rivera de fútbol, que en su vigésimo sexta edición enfrentó a Racing Club Ferrol y Clube Desportivo Tondela en el estadio de A Malata. 

Se trata de una cifra récord para un evento de carácter benéfico, destinado esta vez a apoyar el trabajo de Aspaneps (Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais), entidad sin ánimo de lucro que da apoyo en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal a familias con personas con discapacidad intelectual a su cargo para favorecer su autonomía personal e integración social.

David Carballo marcó el primer tanto de la escuadra verde

Racing de Ferrol y Tondela, hermanados dentro y fuera del campo

Más información

“Es un honor para nosotros contar con el apoyo de Hijos de Rivera al habernos escogido como beneficiarios de esta donación. Es una gran ayuda para desarrollar nuestra labor asistencial diaria con los niños y niñas con problemas psicosociales y llevar a cabo proyectos que puedan mejorar su autonomía e inclusión. Estamos muy agradecidos y felices de participar en este acto”, dijeron desde Aspaneps, cuya directora, Elena Fernández, recogió el mismo día del partido la recaudación obtenida entre las entradas y las aportaciones.

Te puede interesar

Fueron necesarios varios agentes de la Policía Nacional para reducir al varón

Un hombre en estado de agitación agrede a otro vecino que le trataba de ayudar en Narón
J Guzmán
El encuentro tuvo lugar ayer por la mañana en el Consistorio

Rey Varela recibe a la delegación de empresarios mexicanos
Redacción
Marisco decomisado y útiles incautados en el operativo de la madrugada de este jueves

Gardacostas decomisa más de 30 kilos de almeja babosa en la ría
Redacción
La delegación cabanesa fue la más exitosa de las locales

Lluvia de títulos de kayak de mar para KDM Cabanas, Narón y Firrete de Pontedeume
Redacción