Racing de Ferrol y Tondela, hermanados dentro y fuera del campo

David Carballo marcó el primer tanto de la escuadra verde RCF

Dos clubes, el Racing y el Tondela, hermanados por la propiedad –el grupo Élite es el accionista mayoritario de ambos– se unieron para mostrar su cara más solidaria con motivo de la vigésimo sexta edición del Trofeo Victoria Memorial Moncho Rivera, un certamen benéfico cuya recaudación se destinó este año a la entidad Aspaneps.

Y, a pesar de la diferencia de categoría entre ambos –el cuadro verde juega en el tercer nivel del fútbol español y su rival de ayer en el primero de Portugal–, la igualdad vista se tradujo en un empate (2-2) que sólo los penaltis decantaron en favor de la escuadra visitante. Pero, más que el fútbol, lo importante en esta ocasión era la solidaridad y esa hoy fue de récord.

En cuanto al partido, tres minutos tardó el Racing en demostrar que era el equipo más implicado en el partido. Con un once plagado de los que menos están jugando en el campeonato liguero, uno de ellos, David Carballo, aprovechó su primera oportunidad –un disparo desde la frontal tras recuperar en campo contrario que superó la estirada de Lucas Cañizares, hijo del cancerbero exinternacional español y portero de la escuadra portuguesa– para adelantar al cuadro verde. Fue el reflejo del mejor comienzo de la escuadra local ante un rival que, sin embargo, ya empezó a dar muestras de su capacidad.

Poco a poco, de hecho, el equipo luso fue acercándose a la portería racinguista, sobre todo gracias a la movilidad de sus futbolistas más ofensivos. Fue un tramo de encuentro en el que el Racing perdió al defensa Chema Rodríguez, lesionado tras chocar con un rival, pero también el control del juego.

Así que poco a poco el Tondela empezó a llegar con más y más peligro a la portería racinguista hasta que una acción esporádica, reclamada por falta por la escuadra local, fue rematada a gol con calidad por Hugo Félix, hermano de João, ex del Atlético de Madrid y del Barça.

De ahí hasta llegar el descanso el encuentro bajó el ritmo, aunque los dos contendientes tuvieron acercamientos a las porterías contrarias. Azael dispuso de la ocasión para la escuadra verde que se marchó demasiado alto. Por su parte, los intentos visitantes se toparon con la presencia de Lucas Díaz en su debut con la camiseta racinguista.

Igual que en la primera parte, los primeros minutos de la segunda fueron productivos para el Racing. En esta ocasión, con el acierto de Azael, otro de los que tuvieron en el partido de hoy la ocasión de reclamar oportunidades en el torneo de la regularidad. Fue la manera de que el cuadro verde encontrase el premio a un comienzo de período final en el que se mostró superior antes de que los cambios realizados por una y otra escuadra redujesen el ritmo del enfrentamiento.

Poco a poco el partido se fue rompiendo. Así, mientras que el Tondela trataba de recuperar el empate en el marcador, el Racing intentaba sentenciar a la contra. De hecho, el cuadro verde estuvo cerca de aumentar su marcador con las ocasiones de Raúl Dacosta, Álvaro Juan o Álvaro Giménez, pero no fueron capaces de resolver sus acciones. Todo lo contrario de lo que hizo el cuadro portugués, que en una de las ocasiones de que dispuso encontró el tanto de empate a través del remate de Xabi Huarte, tanto que mandó el encuentro a la tanda de penaltis.

Ahí, el fallo de Álvaro Giménez en el primer lanzamiento acabó siendo decisivo para que la escuadra visitante –que acertó todos sus lanzamientos– se llevase un trofeo que, más allá de lo futbolístico, sirvió sobre todo para ayudar.