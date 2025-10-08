El racinguismo vuelve a mostrarse en una exposición

Fran Serantes –derecha– es el impulsor de esta iniciativa DANIEL ALEXANDRE

Fran Serantes, responsable de la cuenta Museo RCF 1919, y la tienda de ropa Chavs Clothing, que ejercerá de sede de la muestra, se volvieron a aliar para organizar la segunda edición de una exposición con el Racing como tema principal.

Desde el viernes a las 18.00, cuando se inaugurará la actividad, y hasta las 13.30 horas del domingo, los visitantes tendrán la ocasión de ver piezas históricas del club verde. Pero también aportar para una causa solidaria, la que lleva a cabo la asociación MiPrincesaRett para la investigación del síndrome de Rett.

Camisetas, fotos y demás productos relacionados estarán expuestos en el establecimiento (Dolores, 38) para que los aficionados puedan observarlas. Además, para el primer día está prevista la presencia de varios jugadores de la primera plantilla del cuadro verde, así como la ambientación musical del DJ WKI.

Los que pasen por allí, además, podrán adquirir rifas a un precio de tres euros para participar en un sorteo de un par de elásticas de la entidad –una de la colección y otra cedida por el Racing–, iniciativa con la que se pretenden obtener fondos para la causa solidaria a la que se ayuda.

La exposición seguirá abierta durante toda la jornada del sábado hasta un último día en el que está previsto que se realice un homenaje a los clubes modestos de Ferrolterra –se exhibirán camisetas de algunos de los jugadores que las defendieron–.

De esta manera se pretende dinamizar un sentimiento racinguista que ya el año pasado, con la primera edición de esta exposición, se demostró que está muy vivo y que pretende dar a conocer toda la historia que por detrás a través de su piezas de colección.