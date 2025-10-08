Amistoso internacional para el Racing de Ferrol

El equipo ferrolano viene de encadenar tres partidos sin ganar EMILIO CORTIZAS

Apenas tiene descanso esta semana el Racing, que entre los partidos del campeonato doméstico que los enfrentó al Ourense CF –disputado el pasado sábado– y al Osasuna B –al que se mide el domingo– se adentra en la esfera internacional. Lo hace con motivo de la vigésimo sexta edición del Trofeo Victoria Memorial Moncho Rivera, que lo enfrenta al Tondela portugués esta tarde –20.00 horas, A Malata–, enfrentamiento ante un rival de la máxima categoría del fútbol luso.

Se trata de un partido benéfico en favor de Aspaneps (Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais), una entidad sin ánimo de lucro que da apoyo a familias de Ferrol, Eume y Ortegal con personas con discapacidad intelectual a su cargo. Su objetivo es el de favorecer su autonomía personal e integración social, trabajo por el que recibirá de manera íntegra la recaudación del encuentro.

Oportunidad

El partido le brinda la oportunidad de jugar a los futbolistas del Racing que menos minutos han tenido en lo que va de campeonato. Empezando por la portería –donde César Fernández y Lucas Díaz permanecen inéditos– y siguiendo por futbolistas de campo como Chema Rodríguez, Gelardo, David Carballo, David Concha o Azael, que no llegan a los cien minutos sobre el terreno de juego en las seis jornadas disputadas. Será la manera de que adquieran ritmo de juego y demuestren que pueden contar para un equipo que acumula tres jornadas sin conocer la victoria en la liga.

El Tondela, mientras, llega liberado de tener que hacer frente a partidos de liga esta semana por el parón de selecciones, pero dolido por la derrota que viene de encajar frente al Rio Ave (3-0), resultado que lo mantiene en la penúltima plaza de su campeonato liguero –una de las plazas que condenan al descenso– tras las ocho primeras jornadas del torneo de la regularidad. Así que la escuadra portuguesa podrá repartir los minutos entre todos los integrantes de su plantilla sin temor a cargarse.

Pero, sobre todo, será la oportunidad de ver en directo a un representante del potente fútbol portugués –reciente campeón de la Liga de Nacionales al derrota a España en la tanda de penaltis de la final–. También al cuadro verde en un contexto diferente del que es habitual, sin la necesidad de sumar puntos ni, seguramente, de llevar el peso del juego.