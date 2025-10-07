Los racinguistas que quieran acudir a Tajonar deberán reservar su localidad

Los aficionados del Racing ya se desplazaron de forma masiva a Lugo PRSJ

Un centenar de entradas a un precio de quince euros –cinco para los menores de 14 años– son las que el Osasuna ha asignado al Racing para que sus seguidores puedan presenciar, desde la grada destinada a la afición visitante del campo de Tajonar, el partido de la séptima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que este domingo enfrenta al cuadro verde y al Osasuna Promesas. Algunos aficionados ya han mostrado su voluntad de ir.

Aunque las localidades tendrán que ser abonadas y recogidas en la taquilla el mismo día del partido, desde una hora antes de su comienzo, es necesario haberlas reservado antes. Así, los interesados en acudir al partido deberán ponerse en contacto con el Racing a través del correo info@racingclubferrol.net indicando el nombre de las personas que acudirán al duelo, con su DNI y teléfono de contacto –también habrá que especificar si alguno es menor de 14 años–.

La reserva de entrada se hará por riguroso orden de llegada de la petición. El listado se cerrará el viernes, 10 de octubre, a las 12.00 horas.