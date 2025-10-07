Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Los racinguistas que quieran acudir a Tajonar deberán reservar su localidad

El Osasuna ha asignado un centenar de entradas a la afición del cuadro verde para ver el partido de este domingo

Juan Quijano
Juan Quijano
07/10/2025 19:49
Los aficionados del Racing ya se desplazaron de forma masiva a Lugo
Los aficionados del Racing ya se desplazaron de forma masiva a Lugo
PRSJ

Un centenar de entradas a un precio de quince euros –cinco para los menores de 14 años– son las que el Osasuna ha asignado al Racing para que sus seguidores puedan presenciar, desde la grada destinada a la afición visitante del campo de Tajonar, el partido de la séptima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que este domingo enfrenta al cuadro verde y al Osasuna Promesas. Algunos aficionados ya han mostrado su voluntad de ir. 

Aunque las localidades tendrán que ser abonadas y recogidas en la taquilla el mismo día del partido, desde una hora antes de su comienzo, es necesario haberlas reservado antes. Así, los interesados en acudir al partido deberán ponerse en contacto con el Racing a través del correo info@racingclubferrol.net indicando el nombre de las personas que acudirán al duelo, con su DNI y teléfono de contacto –también habrá que especificar si alguno es menor de 14 años–.

La reserva de entrada se hará por riguroso orden de llegada de la petición. El listado se cerrará el viernes, 10 de octubre, a las 12.00 horas.

Te puede interesar

Dobarro se reunión con diferentes empresarios

La misión de Cofer en Marruecos se interesa por el sector de las energías renovables
Redacción
Fernández-Cobián habla este miércoles en Ferrol

Fernández-Cobián: “Galicia está en la parte media-baja en religiosidad e interés por el patrimonio”
X. Fandiño
Instantánea del operativo de búsqueda el pasado fin de semana

Localizado el cuerpo sin vida del octogenario desaparecido en Ortigueira la pasada semana
J Guzmán
Durante el primer trimestre las tramitaciones fueron muy inferiores al mismo período de 2023

Ferrol cerró la primera mitad del año alcanzando un nuevo hito en licencias de obra
J Guzmán