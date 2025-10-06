El Memorial Moncho Rivera premiará la labor de la asociación Aspaneps

Imagen de la edición del torneo de hace unos años JORGE MEIS

Aspaneps (Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais) será la entidad que reciba de manera íntregra la recaudación de la vigésimo sexta edición del Torneo Victoria Memorial Moncho Rivera, que mañana, a partir de las 20.00 horas, enfrenta al Racing con el Clube Desportivo Tondela (de la máxima categoria de Portugal) en A Malata.

Aspaneps, asociación sin ánimo de lucro, trabaja en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal apoyando a familias que tengan a su cargo a personas con discapacidad intelectual para favorecer su autonomía personal e integración social.

El certamen rinde homenaje a la figura de Ramón Rivera Riguera, perteneciente a la tercera generación de la familia propietaria de Corporación Hijos de Rivera y uno de los impulsores del torneo por su estrecha vinculación con el Victoria Club de Fútbol.

Así, en 2009 esta entidad quiso reconocer la labor de apoyo al deporte de base de Rivera y recuperó la celebración de este torneo, de carácter benéfico, con su nombre y la esencia de sus primeros años.

Entradas

Los que quieran presenciar este partido, y de paso apoyar la causa de Aspaneps, pueden comprar su entrada tanto en las oficinas que el Racing tiene en A Malata –hoy abrirán entre las 10.00 y las 16.30 horas– como de forma online en la página web del club –sin limitación horaria–.

También se habilitará una fila 0 para las personas que no puedan acudir al partido pero quieran colaborar. De esta manera, es posible realizar donaciones mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES58 2080 0054 1430 4001 9679.

Todos los aficionados, incluidos los abonados del Racing Club Ferrol, deberán pasar por taquilla para adquirir su localidad para presenciar este encuentro de tipo benéfico. Además, tampoco se reservarán sus sitios en el estadio de A Malata en esta ocasión.