Racing de Ferrol

El Langreo, rival del Racing de Ferrol en la primera eliminatoria de la Copa del Rey

El partido se jugará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre en el Nuevo Ganzábal

Juan Quijano
Juan Quijano
06/10/2025 13:41
Once titular del Racing en el partido contra el Guadalajara
Once titular del Racing en el partido contra el Guadalajara
DANIEL ALEXANDRE

Hasta Langreo tendrá que desplazarse el Racing para hacer frente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

Así lo determinó el sorteo de esta ronda inicial del torneo del KO, celebrado en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, sede de la RFEF en la localidad madrileña de Las Rozas.

El encuentro se jugará en el Nuevo Ganzábal de esta localidad asturiana, ya que la Unión Popular de Langreo juega en Segunda RFEF y el equipo ferrolano en la categoría superior.

