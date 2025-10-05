Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Vamos avanzando pero a veces se dan pasos atrás”

Pablo López, dando instrucciones ante el Ourense CF - EMILIO CORTIZAS

Otra vez la misma historia. A pesar de que el entrenador del Racing, Pablo López, había avisado de la peligrosidad del Ourense CF aun ocupando esta escuadra la última plaza en la tabla clasificatoria, lo visto a juicio del preparador es que “al principio nos costó” y solo a partir de que la escuadra de la ciudad naval fue capaz de contrarrestar el ataque de su rival “fuimos capaces de robar balones, tener opciones de gol... y en la segunda parte fuimos mejores”.

El preparador herculino admitió que los cambios realizados al descanso le habían cambiado la cara a la formación que prepara. Sin embargo, también reconoció que el Ourense CF fue capaz de llevar el encuentro a su terreno –“ellos son agresivos en las disputas, contundentes, son gente fuerte...”, repitió Pablo López–, incluidas las pérdidas de tiempo en muchos instantes del segundo período, lo que le hizo estar disgustado con las decisiones del equipo arbitral de ayer.

Calma

Pablo López espera que las tres jornadas que el Racing lleva sin conocer la victoria no afecten a la mentalidad del grupo, porque explica que “ya dijimos a principio de temporada que éramos un equipo con mucha gente nueva y que teníamos que ir creciendo poco a poco”. Por eso, a pesar de que “a veces das un paso adelante y en otras ocasiones uno atrás”, el entrenador considera que “estamos avanzando en muchas cosas... pero nos faltan otras”.

Pablo López recuerda que “hay que salir más metido” y explica que “tenemos que ir al cien por cien desde el primer minuto” en partidos que están durante más tiempo de esperado por las revisiones que se piden del videoarbitraje.