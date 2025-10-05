El Racing de Ferrol no gana pero no tiene dudas

El equipo ferrolano tendrá que hacer frente a la agresividad de los adversarios | emilio cortizas - EMILIIO CORTIZAS

Las tres jornadas que el Racing acumula sin ganar (una derrota y dos empates) no lo sacan de la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda –ahora ocupa la tercera posición, a siete puntos del líder y con uno de ventaja sobre las plazas que ya no dan acceso a las eliminatorias para dar el salto de categoría–. Pero, a pesar de esta racha, la plantilla mantiene la calma –“no tenemos ninguna duda, porque el vestuario sabe la capacidad que tenemos”, sostiene el exterior Raúl Dacosta– y está convencido de que a base de trabajo los buenos resultados acabarán llegando.

“Los partidos se deciden en las áreas y tenemos que estar más finos en ellas”, concluyó el centrocampista Tejera tras el empate ante el Ourense CF, un rival que apostó por un juego que el Racing se va a encontrar muchas veces durante el campeonato. Por eso, a pesar de que el cuadro verde apenas fue capaz de superar la competitividad mostrada por el cuadro de As Burgas, el futbolista barcelonés está convencido de que “hay que creer en este equipo y en lo que estamos haciendo: de esta manera, los tres puntos volverán”.

Rachas

Todo es una cuestión de rachas. Es lo que cree Raúl Dacosta antes de apuntar que de lo que se trata es de “afinar en el último pase, en el último tiro... Se trata de cambiar la dinámica y todo vendrá mejor”. Porque para él lo importante es que “las situaciones las estamos teniendo”, así que insiste en que “lo que está en nuestra mano es seguir entrenando, mejorando... y los resultados van a acabar llegando, así que esto no nos va a afectar”.

De hecho, la plantilla está convencida de que transita por el camino correcto porque, tal y como explica Tejera, “sabemos a lo que jugamos y confiamos mucho en nuestro estilo”. Será la manera de derribar la oposición de los rivales, como hizo en esta ocasión el Ourense CF, y volver a ganar pronto, empezando por el encuentro de la semana que viene contra el Osasuna B en Pamplona.