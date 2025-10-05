El Racing dará su primer sorbo copero ante un Segunda RFEF

El Racing quedó eliminado en la Copa la pasada temporada por el Rayo Vallecano - DANIEL ALEXANDRE

El Racing ya sabe que su rival en la primera eliminatoria de la Copa de Rey será un equipo de Segunda RFEF y que se jugará a domicilio su acceso a la segunda ronda... pero aún no conoce el nombre del adversario al que se va a medir. Lo hará tras el sorteo que se celebrará a las 13.00 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, la sede que la RFEF tiene en Las Rozas. De él saldrán los 56 cruces de esta ronda inicial, entre ellos el de la escuadra verde, que se desarrollará del martes 28 al jueves 30 de octubre.

La agrupación de los participantes por criterios geográficos –todos los equipos están repartidos en los cuatro grupos en los que se divide el territorio español– es una de las novedades de la presente edición copera –este sistema se mantendrá también en la segunda ronda–. Como además el otro criterio que hay en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría con los de superior, la escuadra de la ciudad naval ya sabe que su rival está entre nueve candidatos, formaciones de la cuarta categoría.

Así que después de que los cuatro equipos de Primera se emparejen con los clasificados de la previa (3) y el llegado de la Copa RFEF (1), y de que las ocho escuadras de Segunda se crucen con las de Tercera RFEF (4) y cuatro de los nueve de Segunda RFEF que estarán en el sorteo, los cinco restantes de esta categoría encontrarán su rival en ese número de equipos de Primera RFEF que hay en liza en esta primera eliminatoria.

El cuadro verde espera que, al menos, el viaje que tenga que realizar sea lo más cercano posible.