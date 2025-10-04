Empate que le sabe a poco al Racing de Ferrol (1-1)

El cuadro verde no fue capaz de transfomar sus ocasiones - EMILIO CORTIZAS

Al Racing aún le falta para alcanzar la velocidad de crucero que se espera de un aspirante a estar lo más arriba posible en el grupo 1 de Primera RFEF. El empate con el que saldó su segundo derbi del campeonato, el que lo enfrentó al Ourense CF (1-1), confirma que tiene virtudes como para estar arriba, pero también desvela que acusa momentos desconexión que le pueden costar muy caro. Es una de las cosas que el equipo ferrolano tendrá que mejorar para acabar siendo un candidato al ascenso.

No tardó demasiado el Racing en comprobar que no iba a ser un partido fácil. De hecho, antes de que se cumpliesen los diez primeros minutos, ya recibió el primer aviso en forma de gol del Ourense CF, marcado por Hugo Sanz al cabecear en el segundo palo un centro de Adri Guerrero tras una buena acción combinativa de la escuadra visitante. Incluso la escuadra de la ciudad de As Burgas estuvo a punto de marcar un segundo tanto, una acción que terminó de despertar a la formación de la ciudad naval.

A partir de ahí el Racing asumió sin complejos el mando del partido ante un rival que trató de frenar como fuese los intentos de su rival o que, al menos, el juego no tuviese ritmo. Pero el equipo ferrolano no fue capaz de traducir este control en ocasiones para marcar y equilibrar el marcador. Al contrario, con el paso de los minutos, la escuadra local fue encontrando cada vez más dificultades.

Pero, una vez comprobado que no le costaba en exceso contener los ataques del Racing, el Ourense CF se atrevió a estirarse en busca del tanto que aumentase su renta. Primero, con un tiro de David Muñoz que Parera rechazó con solvencia y, después, con un remate de Omar desde la frontal que se estrelló en el larguero después de que el cancerbero racinguista lo tocase, el cuadro de la ciudad de As Burgas avisó de su peligro antes del descanso y hasta provocó que la afición mostrase su descontento con lo que estaba viendo.

Reacción

Tres cambios el descanso dejaron entrever que el Racing iba a ir a por todas a por la remontada. Y, a pesar de que empezó a jugar más tiempo cerca de la portería contraria, siguió siendo incapaz de finalizar sus acciones con disparos que pusiesen a prueba al portero visitante, que se pasó la primera hora de partido sin apenas intervenir. Eso sí, la primera vez que tuvo que intervenir fue para recoger la pelota del fondo de su portería después de que una acción de fantasía del ataque verde supusiese el tanto del empate momentáneo en las botas de David Concha.

Quedaba medida hora para poder completar la remontada y, a pesar de que la escuadra de la ciudad naval fue la que llevó el peso del partido, no lo hizo con la intensidad necesaria como para sumar los tres puntos en juego. La entrada de Antón Escobar le dio más movilidad del ataque racinguista, que, sin embargo, no tuvo al cierto necesario para remachar alguna de las ocasiones de las que dispuso. Incluso estuvo cerca de conseguir la victoria con una colada de Jairo Noriega cuya caída, tras la revisión videográfica, no fue considerada como penalti. Por eso el partido terminó con una igualada que a la escuadra local le sabe a poco.