El Racing de Ferrol, a volver a vencer

Gorostidi está siendo el ancla del Racing en el mediocampo - DANIEL ALEXANDRE

Lo que el Racing quiere es volver a ganar. No es que las dos jornadas que lleva sin hacerlo lo hayan puesto una situación complicada –sigue en los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso, en la cuarta posición, a cinco puntos del liderato y con dos de ventaja sobre la zona que ya no dan paso a la promoción–, pero el equipo ferrolano aspira a volver a saborear un triunfo. Es lo que intentará en el partido contra el Ourense CF de este sábado –18.30 horas, A Malata–, el segundo derbi gallego que disputa esa temporada.

No parece una misión especialmente complicada para el Racing, sobre todo si se tiene en cuenta que el rival que tendrá enfrente es el colista de la competición y el único equipo que aún no ha sido capaz de ganar. Pero quizás ahí esté la dificultad, en que esta supuesta debilidad del adversario provoque un exceso de relajación que lleva al equipo ferrolano a rendir por debajo de su mejor nivel, algo que ya ha comprobado que no suele llevar emparejados buenos resultados, sino sorpresas desagradables en forma de derrotas.

Además, una vez recuperados a los sancionados Migue Leal y Jairo Noriega, el cuadro verde se presenta con todo su potencial –solo el portero César Fernández es baja por unas leves molestias– para hacer frente a este encuentro. Así que después de comprobar la semana pasada que los encargados de suplirlos tienen un nivel suficientes como para ayudar el buen funcionamiento de la escuadra de la ciudad naval, saber por quién apuesta el entrenador Pablo López será una de las principales incógnitas que tenga este partido .

Potencial

Por segunda semana seguida el Racing jugará en A Malata, un escenario que pretende convertir en un fortín del que se escape la menor cantidad posible de puntos. Será la manera de mantenerse la mayor parte del tiempo entre los seis primeros para, una vez finalizada la liga regular, jugarse el retorno al fútbol profesional en las eliminatorias finales, nuevamente con el apoyo del público como uno de los factores que pueden marcar diferencias.

Además, aunque se quedase sin marcar por primera vez en el partido de la semana pasada, el cuadro verde ha comprobado la importancia de dejar su portería a cero para sumar puntos. Así que es lo que tratará de hacer hoy para, así, volver a ganar.