El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su visita al Celta Fortuna

Racing y Celta Fortuna se enfrentaron recientemente con motivo del Trofeo Concepción Arenal - EMILIO CORTIZAS

A las 16.15 horas del sábado 25 de octubre empezará el partido de la novena jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que el Racing jugará ante el Celta Fortuna. Este encuentro se disputará en el campo de Barreiro.

Será el segundo derbi gallego que el cuadro verde juegue esta temporada tras el jugado hace algo más de dos semanas contra el Lugo en el Anxo Carro. De ahí que se espere una importante presencia de aficionados en el campo vigués.

Será el segundo encuentro consecutivo que el cuadro de la ciudad naval dispute un sábado, porque el 18 de de octubre se enfrentará en A Malata al Arenas de Getxo a partir de las 14.00 horas.