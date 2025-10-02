El Racing, a seguir con su crecimiento

Álex Zalaya, recibiendo el premio Jugador Estrella Galicia de septiembre - RCF

“El equipo se esté encontrando cada vez mejor”. Con esta frase, el defensa Álex Zalaya describe que tanto el Racing como él mismo, a cada semana que pasa, “va a más”. Así que, “centrados en nosotros mismos” y no en lo que hagan los demás, su intención es “hacerlo cada día mejor”. Empezando por seguir haciéndose fuerte en casa para sumar la mayor cantidad posible de puntos de local, en este caso en el partido que lo enfrenta mañana en el campo de A Malata al Ourense CF.

Será el cuarto partido que el cuadro verde dispute como local en lo que va de campeonato –hasta ahora con un balance de dos victorias y un empate–. Y, a pesar de que la igualada de hace una semana frente al Guadalajara dejó un regusto amargo, el zaguero racinguista recuerda que “gran parte de nuestros objetivos pasan por hacernos fuertes en casa”. De ahí que insista en la conveniencia de convertir el estadio de A Malata en un fortín. “Sobre todo porque la gente está enganchada”, añade.

El central zaragozano apunta que la mejoría que está experimentando el cuadro verde responde a que “todo lleva su tiempo, su proceso”. Así que, en una plantilla nueva casi en su totalidad, Zalaya explica que “cada día nos vamos conociendo todos un poco más y nos sentimos mejor”. Además, a su juicio se está formando un grupo humano, algo que para él es muy importante.

Precaución

Aunque el rival que visita mañana el estadio de A Malata sea el colista del grupo 1, un Ourense CF que todavía no conoce la victoria en lo que va de campeonato, Álex Zalaya advierte de que “no va a ser un rival fácil, así que hay que tenerle un respeto máximo”. De hecho, está convencido de que en este encuentro el cuadro verde se va a encontrar “un rival duro, al que va a ser muy difícil meterle mano... pero esperamos que los puntos que se ponen en juego se queden”.

Integrante del cuadro de la localidad de As Burgas la temporada pasada, el defensa aragonés recuerda que “nosotros el curso anterior estábamos en una situación similar”. Pero, tras la llegada al banquillo de Pablo López, la escuadra ourensana empezó a mejorar en la tabla clasificatoria hasta conseguir la permanencia con bastante suficiencia. “La segunda vuelta que hicimos está ahí”, explica el central sobre lo hecho en esta ocasión.

Además, Álex Zalaya recuerda que la mayoría de los resultados negativos cosechados hasta ahora por la escuadra que dirige Dani Llácer han venido acompañados de circunstancias anómalas –expulsiones, como lo demuestra el hecho de que la escuadra ourensana ha jugado alrededor del 40% de los minutos del campeonato liguero en inferioridad numérica-, mala fortuna... “Pero en esta categoría, jugando once contra once ningún rival es fácil. Por eso, que nadie se piensa que por ir de último en la clasificación va a ser un rival fácil. El vestuario está concienciado”, dice.

Así que la escuadra de la ciudad naval es consciente de que no se puede bajar el ritmo para conseguir el triunfo.