Jairo Noriega, jugador del Racing de Ferrol: "Ojalá llegue el sábado mi segundo gol en A Malata"

El jugador, durante el duelo dirimido ante el Castilla - Alfaquí

El enmarañado duelo disputado en un más verde que nunca Anxo Carro ante el Lugo dejó, no sólo la primera derrota en la cuenta del Racing de Ferrol en esta campaña, sino una primera vez, y es de esperar que última, de dobles expulsiones. Una pasarela de tarjetas rojas por la que desfiló el coruñés Jairo Noriega, siguiendo a su compañero Migue Leal, y que dejó a un peleador conjunto ferrolano con nueve jugadores, pero con muchas ganas de hacerse con una contienda que finalmente se quedó en la ciudad de Las Murallas.

Noriega, ese héroe encargado de anotar la primera diana en A Malata esta campaña –iniciando así la remontada ante el Talavera–, sufrió su castigo en el nocturno encuentro dirimido en casa ante un Guadalajara correoso y ante el que los de Pablo López no encontraron el premio de ese gol que tanto buscaron durante todo el enfrentamiento.

Un choque que el mediocentro vivió asimismo de manera muy apasionada desde la barrera. “Fue un partido intenso. Sabíamos el planteamiento que iban a tener ellos. Estaban bien juntitos, un 4-4-2, y lo que iban a proponer”, recuerda Noriega, que alumbró a esas numerosas ocasiones que, en esta ocasión, erró su equipo. “Fue una pena no meterlas”, sentencia.

El gol, más pronto que tarde

Una tristeza por la falta de acierto que se comenzó a trabajar en cuento al colegiado decretó el final del choque ante los alcarreños y que, a buen seguro, en las filas verdes quieren romper este fin de semana en el encuentro ante un Ourense tocado en este inicio de competición. “En el partido anterior no entró el gol, pero estoy seguro de que llegará”, subraya el jugador, reafirmando lo obvio al señalar que “cada día nos encontramos mejor y esto va a ser una evolución continúa”.

¿Y llegará en las botas, de nuevo, del propia Noriega? “Ojalá”, señala con una tímida sonrisa el de A Coruña, “qué voy a decir. Ojalá”. Y si no lo hace en las del herculino, el Racing ha demostrado que, en esta campaña, el peligro puede llegar por parte de cualquiera de sus jugadores. Como así lo demuestran los otros cuatro nombres que conforman la lista de goleadores verdes en esta campaña –además de Noriega; dos de los Álvaros, Juan y Giménez; Pascu, y con Zalaya como virtual pichichi, con dos dianas–. “Los goles llegarán por las ocasiones que estamos teniendo, que estamos generando. Y lo harán más pronto que tarde”, apunta confiado el futbolista.

Ourense en pausa

La próxima víctima en la galería de tiro ferrolana podría ser, además, el exequipo de Noriega. Un Ourense sin victorias y con cierto “déjà vu” respecto a la pasada temporada. “Te puedo decir la anécdota de la anterior campaña. Al final de la jornada once, con siete puntos, y mira al final –décimo, con 51 en su casillero–”, indica Noriega como escenario para, en ningún caso, fiarse de una formación ourensana que todavía tiene muy reciente. “En esta categoría no hay que dar por muerto a nadie”, sentencia el mediocentro.

Un choque en el que, además de regresar tras su sanción de un partido, y en el que buscará esa segunda diana en A Malata, el herculino lo hace ante su exequipo. “Al final es un encuentro muy especial porque el año pasado estuve allí”, recuerda Noriega, “pero tengo claro que va a ser un partido intenso, duro. Y como siempre vamos a intentar aquí, en A Malata, llevarnos los tres puntos”.

Y, sin duda, el futbolista cedido por el Deportivo lo hará sino con una marcha más, con la misma gasolina con la que afrontó los duelos antes de su sanción. “Ya antes tenía muchas ganas, pero igual al tener esa semana de parón, vuelvo con muchas más. La verdad es que me siento bien y voy adelante”, confiesa el jugador.

Maratón removedor

Un Ourense un tanto desconocido, al igual que el Racing, respecto al anterior ejercicio, pero que también remueve. Una formación visitante que, además, llegará a A Malata con un partido extra en su calendario. Ese que los de Dani Llácer disputaron ayer con motivo de la Copa Federación ante el Bergantiños en As Eiroas.

Un choque más que, como bien apunta Noriega, puede jugar a favor o en contra de los intereses ferrolanos. “Igual físicamente sí que les puede pasar algo de factura”, señala, para añadir que “por otro lado también, si ganan, puede darles ese plus”. Y es que en el caso verde, en la situación similar vivida hace pocas jornadas, la moneda les salió cara a los de Pablo López en el maratón de partidos. “A nosotros no nos fue mal cuando se juntaron varios duelos. No nos fue nada mal. Son cosas de la competición y hay que adaptarse a ellas”, sentencia.

Y también se adapta, a la perfección, Noriega a una afición racinguista que acolcha cada jornada A Malata. “Les doy las gracias”, añade el coruñés, recordando un desplazamiento a Lugo en el que prácticamente “me sentí como si jugásemos de local. Es increíble ver a toda esa gente animando durante los 90 minutos”. Una marea verde que, sin duda, se volverá a ver en la tarde de este sábado para empujar a los suyos a una nueva victoria. Esas que tanto necesita vivir el campo ferrolano.