Álex Vázquez, del banquillo ourensano a la oficina del Racing de Ferrol

Vázquez, en el banquillo a la izquierda, en su última visita a la que ahora es su casa - Jorge Meis

Con un un Racing más ourensano que nunca, el del sábado no sólo es el reencuentro de Noriega con su exequipo. También lo es para el actual director deportivo verde, Álex Vázquez. que ya había pisado A Malata anteriormente, en esta ocasión en el banquillo.

El ahora directivo racinguista visitó por última vez el campo ferrolano como parte del cuerpo técnico ourensano hace más de siete años, el 2 de septiembre de 2018, en la segunda jornada de Tercera, como segundo de Fran Justo.

Un encuentro en el que su por aquel entonces equipo cedió ante el Racing por un marcador de 1-0, con un gol de Pablo Rey de penalti, en la campaña de ascenso a Segunda B.