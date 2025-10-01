Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Álex Vázquez, del banquillo ourensano a la oficina del Racing de Ferrol

El actual director deportivo visitó por última vez A Malata en el banquillo como segundo del Ourense CF en la campaña del ascenso a Segunda B

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
01/10/2025 20:45
Vázquez, en el banquillo a la izquierda, en su última visita a la que ahora es su casa
Vázquez, en el banquillo a la izquierda, en su última visita a la que ahora es su casa - Jorge Meis

Con un un Racing más ourensano que nunca, el del sábado no sólo es el reencuentro de Noriega con su exequipo. También lo es para el actual director deportivo verde, Álex Vázquez. que ya había pisado A Malata anteriormente, en esta ocasión en el banquillo.

El ahora directivo racinguista visitó por última vez el campo ferrolano como parte del cuerpo técnico ourensano hace más de siete años, el 2 de septiembre de 2018, en la segunda jornada de Tercera, como segundo de Fran Justo

Un encuentro en el que su por aquel entonces equipo cedió ante el Racing por un marcador de 1-0, con un gol de Pablo Rey de penalti, en la campaña de ascenso a Segunda B.

Te puede interesar

Un viandante toma una foto del "encuentro" de los dos trasatlánticos

Ferrol recibe a más de 1.300 turistas de crucero en la primera doble escala de octubre
X. Fandiño
El Basketmi Ferrol ganó su partido ante el Lisboa

El Basketmi Ferrol finaliza tercero en el Torneio Internacional de Lisboa
Redacción
Un momento del acto de entrega de los vehículos

Los bomberos de As Pontes cuentan con nuevo camión autoescalera
Redacción
Foto de familia de los representantes de las entidades vecinales

La “escucha activa” llega a las parroquias de Cedeira de la mano del ejecutivo local
Redacción