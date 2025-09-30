Una ciudad volcada con el Racing de Ferrol

El empuje de los aficionados puede resultar diferencial en la presente temporada - DANIEL ALEXANDRE

No hay ciudad con presencia en Primera RFEF que respalde más a su equipo de lo que hace Ferrol con el Racing. Así lo refleja el informe realizado por el portal Gol sin VAR relativo el porcentaje de socios que tienen las localidades representadas en la tercera categoría nacional –en el que no aparecen los filiales–.

Este estudio desvela que el club ferrolano es, con un 12,84%, el que tiene un mayor respaldo (8.250 socios) de la población que representa (64.218 habitantes). Cierto que el Racing trasciende lo que es la ciudad naval y llega a toda la comarca de Ferrolterra –incluso más allá–, lo que supone una llegada a casi 200.000 personas, pero el porcentaje que exhibe solo es seguido de cerca por la Ponferradina (11,46%), mientras que los que están por detrás tienen menos de un 10%. De hecho, solamente ocho de las entidades presentes en Primera RFEF superan el 5%, una cantidad considerada como idónea para reflejar el apoyo de la localidad a su equipo dentro de una categoría como esta.

Agradecimiento

Los 8.250 abonados que tiene el Racing lo convierten en el cuarto club con más socios de la categoría. Por delante solo están Murcia (17.600), Tenerife (13.548) y Hércules (11.500), aunque estas entidades representan a urbes que superan los 200.000 habitantes –en el caso de ciudad “pimentonera” está cerca de medio millón –. Así que, dentro de su modestia, la entidad de la ciudad naval trata de demostrar que la afición puede darle un impulso importante a la escuadra ferrolana para acabar luchando por el retorno al fútbol profesional, que es lo que pretende conseguir este curso.

De ahí que desde todos los sectores del racinguismo se agradeciese a la afición por la fidelidad mostrada en la temporada posterior al descenso de categoría. “Vuestro apoyo es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del equipo”, acertó a decir el presidente del club ferrolano, Manuel Ansede. Por su parte, Ignacio Rivera, vocal y hombre fuerte del consejo de administración, completó estas palabras diciendo que “esto nos da una fuerza terrible y con vuestro empuje vamos a empezar a pasarlo bien”.