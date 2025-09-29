A Malata, tierra de dominio del Racing de Ferrol

Raúl Dacosta, con el balón, fue uno de los más destacados ante el Guadalajara | Daniel Alexandre

“Tuvimos centros, remates y llegadas, pero fue una pena no acertar porque es muy difícil atacar a un equipo que se encierra tanto”, así habló Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol, tras acabar el partido ante el Guadalajara, que acabó con empate a cero. Con todo, no le dio importancia a no marcar ningún gol, ya que “lo importante es llegar, tener ocasiones, rondar la portería contraria sin que el rival sea capaz de generarte peligro”.

Y eso es lo que hicieron sus jugadores. Crearon numerosas oportunidades, pero no tuvieron fortuna. En concreto, el conjunto de la ciudad naval dispuso de hasta trece disparos, de los cuáles tres fueron a puerta. Sin embargo, pequeños errores en los golpes y el buen hacer defensivo de su rival privaron de que A Malata pudiese celebrar su quinto tanto de la temporada.

En su feudo, el Racing es un equipo, si cabe, más agresivo y que tiene mucho más posesión. En el primer duelo ante el Talavera, el conjunto ferrolano tuvo un 57% del control del balón y lanzó a portería siete veces para conseguir dos goles –Jairo Noriega y Álex Zalaya–.

En el siguiente duelo, que fue contra la Ponferradina, hubo mucha igualdad sobre el campo hasta el punto de que ambos tuvieron prácticamente el mismo tiempo la posesión del esférico.En cambio, el cuadro de la ciudad naval asedió más la meta rival, al sumar nueve remates en boca de gol, por las siete de su rival, que sirvieron para anotar dos dianas –obra de Álvaro Juan y de Álvaro Giménez– y llevarse el encuentro.

Además, curiosamente, en esos dos compromisos, empezaron perdiendo y terminaron remontando. Quizá eso influya en las llegadas, pero ante el Guadalajara no fue así, ya que quitando los primeros quince minutos, el dominio fue racinguista, pero sin poder materializarlo en lo más importante del fútbol, los goles.

Aun así, el técnico herculino no está preocupado con la cantidad de ocasiones que necesitan para marcar porque “estos jugadores, con la calidad que tienen, acertarán, más pronto que tarde, en los siguientes partidos”. Los dos claros ejemplos de esta situación fueron los dos compromisos que jugó fuera de casa –ante el Real Madrid Castilla y el Lugo–, donde no generó un volumen tan grande ocasiones, pero se mostró mucho más certero.

Sin ninguna duda, este nuevo Racing es protagonista, valiente y agresivo, que no se deja amilanar por nadie y lucha cada balón como si fuera el último. Además, quitando este choque, tiene gol como así lo demuestran las seis dianas en cinco partidos, algo que dista mucho del año pasado. Así que como dijo Pablo, “los goles volverán a llegar”.