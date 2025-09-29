El Racing de Ferrol se enfrentará al Tondela en busca del Memorial Moncho Rivera

El Tondela, celebrando su primera victoria liguera - CDT

La máxima categoría del fútbol portugués pasará la semana que viene por Ferrol con motivo de la vigésimo sexta edición del Torneo Victoria-Memorial Moncho Rivera. En él, el Tondela se enfrentará al Racing en un partido que tendrá lugar el miércoles 8 de octubre, a partir de las 20.00 horas, en el estadio de A Malata.

Se trata de un encuentro benéfico, organizado por el Victoria, con la colaboración de la Corporación Hijos Rivera, en favor de Aspaneps (Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais), entidad a la que se entregará de manera íntegra la recaudación.

Este partido le llegará al Racing tras la disputa de la sexta jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF, en la que se enfrentará al Ourense CF. Hasta entonces, el equipo ferrolano ocupaba la cuarta plaza de tabla clasificatoria con diez puntos –producto de las tres victorias, un empate y una derrota cosechados–.

Eso sí, en las dos últimas jornadas no ha sido capaz de conseguir la victorias tras cosechar una derrota –frente al Lugo– y un empate –frente al Guadalajara–.

Estreno

En cuanto al Tondela, club del que el Grupo Élite es desde la temporada pasada el accionista mayoritario –igual que lo es del Racing–, la escuadra viene de estrenar su casillero de triunfos en el campeonato liguero de la primera categoría portuguesa al derrotar a domicilio al Santa Clara (1-2) en partido de la séptima jornada liguera de la Liga Portugal.

A pesar de este resultado ocupa la penúltima plaza de la tabla clasificatoria, que al final del torneo condena al descenso a la segunda categoría.

El partido servirá, sobre todo, para dar minutos de competición a los futbolistas de ambas escuadras que menos hayan participado en lo que va de sus respectivos campeonatos.

También le servirá al Racing para preparar su siguiente compromiso liguero –visitando el domingo al filial del Osasuna–, mientras que el Tondela disfruta de descanso.

Asimismo para los aficionados racinguistas será la manera de ver en directo a su escuadra ante un rival de mayor potencial de los que habitualmente en Primera RFEF.