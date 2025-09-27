Las lecturas positivas del empate del Racing

Raúl Dacosta lucha por llevarse la pelota con Miguel CeraDANIEL ALEXANDRE

El empate no es el resultado que el Racing quería conseguir ante el Guadalajara –“nosotros siempre salimos a ganar... y más en casa”, recordó tras el partido el entrenador del equipo ferrolano, Pablo López–.

Pero, al menos, el 0-0 logrado le permite rescatar cosas positivas como el hecho de no encadenar otra derrota tras la cosechada la semana pasada ante el Lugo o continuar invicto en A Malata. De ahí que, como recordó el lateral Mardones, lo que el cuadro verde necesita es “seguir sumando... y ahora a por el siguiente partido”.

La igualada sin goles contra el conjunto alcarreño, además, eleva a dos el número de partidos que el Racing ha terminado en lo que va de campeonato con la portería a cero, lo que le ha reportado cuatro puntos. Y eso, a juicio del preparador herculino, quiere decir que “el equipo va creciendo y eso es algo que nos importa”.

De ahí que López explique que “esa sensación de seguridad es muy buena. Si vas sumando puntos de tres en tres, mejor; pero si no, lo importante es sumar al menos uno”.

Eficacia

Por el contrario, el partido contra el Guadalajara fue el primero del campeonato que termina el Racing sin marcar ni un solo gol, aunque el preparador de la escuadra de la ciudad naval no le dio demasiada importancia.

Al contrario, recuerda que “lo importante es llegar, tener ocasiones, ronda la portería contraria sin que el rival sea capaz de generarte peligro”. Esa es la manera a través de la cual el Racing encadenará varios resultados positivos para mantenerse en la zona alta de la tabla clasificatoria de la categoría de bronce.

"Esto sigue, la liga es muy larga y hay que ir poco a poco”, recordó al final del encuentro el central Edgar Pujol, que ahora ya piensa en el choque de la semana que viene en A Malata contra el Ourense CF.

Será la manera de seguir mejorando el nivel dado en los partidos y cosechando buenos resultados para, de esta manera, instalarse en una dinámica positiva a nivel de sensaciones.