El Racing de Ferrol se desploma en el Premio Juego Limpio

El equipo ferrolano vio siete amarillas y dos rojas en el Anxo CarroDANIEL ALEXANDRE

De ser primero en la clasificación del Premio Juego Limpio tras la tercera jornada liguera, el Racing ha pasado a ser decimosexto en esta tabla tras la cuarta fecha del campeonato.

La culpa la tienen las siete tarjetas amarillas y dos rojas vistas por el equipo ferrolano durante el partido contra el Lugo. En él, el colegiado manchego Gonzalo Sánchez dejó al cuadro verde con sólo nueve futbolistas en el terreno de juego.

De esta manera, el Racing ocupa ahora la decimosexta plaza en esta clasificación, con trece puntos de penalización. El primer puesto, como sucede en la competición, es para el Tenerife, con cinco.