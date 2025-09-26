Al Racing de Ferrol solo le falta el gol

Dacosta, durante el duelo de esta noche en A MalataDaniel Alexandre

Solo el gol le faltó al Racing para resolver con una nueva victoria su tercer partido como local del campeonato. El equipo dominó con más o menos claridad el encuentro que lo enfrentó al Guadalajara, generó ocasiones meridianamente claras como para adjudicarse el triunfo y sumar los tres puntos... pero unas cosas o por otras no fue capaz de materializar sus opciones. De ahí que se tuviese que conformar con un empate que le dejar un sabor de boca amargo.

A toda velocidad, de uno a otro lado, discurrieron los compases iniciales del partido hasta que una llegada al área del Guadalajara, cuando aún no se habían jugado ni diez minutos, fue reclamada como penalti por el delantero Salifo –aunque la revisión a la que fue sometida la acción decidió que no era merecedora de ese castigo–.

Pero, como si esa llegada ejerciese de toque de atención, a partir de ahí el cuadro verde pasó a ejercer con firmeza el dominio del duelo.

El empuje racinguista fue a más con el paso de los minutos y, si al principio se resolvió con disparos lejanos –Gorostidi y Álvaro Peña fueron los primeros en probar al portero Zarco, que detuvo sus lanzamientos sin problemas–, poco a poco las ocasiones se fueron acercando a la portería contraria –Álvaro Juan dispuso de la mejor opción de la primera mitad al poco de pasar la media hora con un remate que el meta visitante desvió a córner “in extremis”–.

Incluso, sus acercamientos a la meta rival lo llevaron a reclamar uno de sus ataques como penalti, pero la revisión videográfica determinó que no lo era.

De ahí al descanso, el dominio racinguista siguió siendo tan notorio que apenas hubo noticias de acercamientos del Guadalajara a la portería local. Pero al cuadro verde le faltó claridad en el último tramo del campo, así que el marcador no se movió y todo quedó para resolverse tras el descanso.

Empuje

El dominio que el Racing ejerció tras el descanso fue incontestable. De hecho, un tiro de Raúl Dacosta que se fue ligeramente desviado, otro de Mardones que se fue flojo a las manos del portero Zarco y un centro-chut de Álvaro Ramón que “botó” en el larguero de la portería del Guadalajara dieron cuenta de que el equipo ferrolano iba lanzado en busca del tanto que le diese la victoria ante un rival que empezaba a sufrir en exceso hasta que se vio obligado a realiza un par de cambios para parar la situación y darse un respiro.

Entró entonces el partido en el tramo más cómodo de la segunda parte para al Guadalajara, que vio cómo su rival bajaba las revoluciones de su juego y, aunque era incapaz de crear peligro, al menos no pasaba tantos apuros como al comienzo del segundo acto.

De todas maneras, esta situación fue cambiando con el paso de los minutos, porque el cuadro verde ya le empezaba a apretar la necesidad de ganar.

Así que llegados a los últimos minutos del partido, el encuentro se convirtió en un correcalles del que cualquiera pudo salir favorecido. El Racing, porque tuvo el empuje y dispuso de las mejores ocasiones; el Guadalajara, porque se encontró la opción de marcar en una contra en la que Pablo Muñoz no acertó a batir a Parera.

Pero al final ni unos ni otros fueron capaces de marcar y se quedaron con un punto que le sabe peor a los locales.