Pablo López, entrenador del Racing Club Ferrol: “Espero que sigamos compitiendo en casa como lo hicimos hasta ahora”

Pablo López, aplaudiendo durante el partido contra el LugoALFAQUÍ

“Una de las claves para estar en las posiciones de arriba es hacerse fuerte en casa”. Pablo López, entrenador del Racing, insiste en la importancia que tiene A Malata para acabar peleando por el ascenso a Segunda.

Y, después de dos victorias en otros tantos partidos jugados como local, el preparador herculino espera que en el encuentro de hoy contra el Guadalajara “sigamos compitiendo como lo estamos haciendo hasta ahora en casa, además con nuestra afición”.

Será la forma de que el cuadro verde siga dando, como explica López, “pasos para seguir creciendo”, como demostró el pasado domingo en el Anxo Carro a pesar de acabar el partido con nueve futbolistas sobre el terreno de juego.

“Pero competimos con once, con diez y con nueve”, recuerda antes de explicar que “eso nos tiene que reforzar en esa unión y cohesión que tenemos. Estoy muy contento y muy orgulloso de la piña que se está creando, cómo entre ellos se ayudan y se animan y eso hace que el equipo se vea muy unido”.

Físico

En cuanto al Guadalajara, rival al que el equipo ferrolano se va a enfrentar esta noche, la segunda plaza que ocupa en la tabla clasificatoria refleja, a juicio del preparador, “la dificultad que tiene esta categoría”.

Pablo López recuerda que el cuadro alcarreño mantiene el bloque que la temporada pasada consiguió el ascenso a Primera RFEF, lo que obligará al Racing a que “no podemos bajar la concentración ni la competividad en el partido; es un rival a tener en cuenta”.

De cara al duelo de hoy, las jugadas a balón parado volverán a tener especial importancia –“es una fase más del juego”, recuerda–. Y, además, volver de mostrar el espíritu de las victorias en casa.