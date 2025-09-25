Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

El Racing ya conoce el horario de su partido ante el Arenas de Getxo

El encuentro corresponde a la octava jornada del campeonato liguero de Primera RFEF

Juan Quijano
Juan Quijano
25/09/2025 14:37
Once Racing para web
Once titular del Racing contra el Lugo | Alfaquí

A las 14.00 horas del sábado 18 de octubre se jugará el partido de la octava jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que enfrentará al Racing con el Arenas de Getxo.

El encuentro, que se disputará en el campo de A Malata, será el quinto que el equipo ferrolano juegue como local en lo que va campeonato.

Además, será el primero que el cuadro verde juegue esta temporada en esta franja horaria que tan habitual fue la temporada pasada.

