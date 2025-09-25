El Racing de Ferrol, a volver al buen camino

Zalaya, durante el partido de la pasada semana ante el LugoALFAQUÍ

La derrota que el Racing viene de sufrir ante el Lugo lo desvió de la senda triunfal por la que transitaba desde que empezase el campeonato liguero, pero el partido que lo va a enfrentar al Guadalajara esta noche –21.30 horas, A Malata– lo puede devolver a ella.

Además, lo puede hacer desquitarse de las circunstancias anómalas que envolvieron el ultimo tropiezo –el equipo ferrolano acabó con dos futbolistas menos sobre el terreno de juego y encajó los tantos de la derrota en sendas acciones a balón parado cuando su rival apenas era capaz de crear peligro a pesar de su superioridad numérica–.

La última derrota ha sacado al Racing del segundo puesto en el que estaba en favor, precisamente, del rival al que se enfrenta hoy. Así que ganar le permitirá recuperar esa posición y, de paso, seguir siendo el principal perseguidor del hasta ahora inabordable líder Tenerife.

Pero, sobre todo, le hará asentarse entre los mejores del grupo 1 en un momento del campeonato todavía muy temprano, lo que por lo menos le da la confianza de que está haciendo bien las cosas a pesar de haber empezado la temporada casi de cero.

Vuelve hoy el Racing a ejercer de local, el escenario en el que ha saldado con victoria sus dos actuaciones anteriores... a pesar de que ambos tuvo que remontar el tanto inicial de adversario.

El equipo ferrolano quiere hacer de su casa un fortín con vistas a la lucha por subir a Segunda y, si no le basta con lo futbolístico, el apoyo de su afición puede dar el empujón necesario para llevar al cuadro verde a buen destino si es que las cosas se están complicando un tanto.

Potencial

Las bajas por sanción de Migue Leal y Jairo Noriega obligarán a cambiar un once titular que parecía estarse asentando... pero teniendo en cuenta que las opciones que ofrece la plantilla dan garantías para suplir estas ausencias.

Así que será el turno de que futbolistas que estaban jugando menos puedan demostrarle al entrenador de que puede contar con ellos en cualquier ocasión. Será la manera de demostrar que en el cuadro verde esta temporada, como dice el técnico, no hay titulares ni suplentes.

Además, volver a jugar en casa, al amparo de su afición, le dará un plus a la escuadra de la ciudad naval para, de esta forma, tratar de sumar su tercera victoria del campeonato liguero en A Malata.