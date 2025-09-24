Las dobles expulsiones, un viejo rival del Racing de Ferrol

Jairo Noriega fue expulsado ante el Lugo por doble amarilla | Alfaquí

El partido que disputó el Racing de Ferrol en Lugo dejó varias lecturas muy claras. Lo primero, que es un equipo que no se rinde sea cuál sea la situación. Lo segundo, que la afición cree firmemente en este nuevo proyecto y que será un activo muy importante para el devenir de la temporada. La tercera y última, que el arbitraje y el uso del sistema FVS está lejos de ser perfecto.

Ante el conjunto de la ciudad amurallada, el cuadro dirigido por Pablo López sufrió dos expulsiones en contra, la de Migue Leal y la de Jairo Noriega, ésta última un poco rigurosa, que dejaron al equipo con nueve, lo que acabó frustrando su cuarta victoria consecutiva. Además de esas dos rojas, hubo algunas acciones en las que el Racing se vio perjudicado y que pudieron cambiar el signo del partido. Con todo, eso es agua pasada y ya se tiene que centrar en el duelo de este viernes ante el Guadalajara.

Con todo, esa situación de tener dos hombres menos no es nada desconocida para el club verde, ya que a lo largo de su historia lo ha sufrido en varias ocasiones. Concretamente, contando Segunda División, Segunda División B, promociones de ascenso y descenso, así como la Copa de España, han sido un total de 39 choques en los que el cuadro de A Malata ha jugado en esa situación de doble inferioridad.

El estreno

La primera vez que esto ocurrió fue el 23 de noviembre de 1941, contra el Salamanca, en un encuentro de Segunda División. En aquella ocasión, el marcador fue de 3-1, pero el equipo ya iba perdiendo ante de que expulsasen a Herodes y a Prats. Precisamente, el primero de ellos también volvió a formar parte de la segunda doble expulsión racinguista.

Fue en un duelo por la permanencia en la categoría de plata, en el que club de A Malata –en aquel entonces jugaba en el estadio de O Inferniño– cayó por 2-1 y perdió la categoría. Esa situación, en la que contó con dos hombres menos, no le volvió a suceder hasta el 1 de enero de 1967, cuando Pepiño y Gringo fueron expulsados ante el Tenerife (2-1).

Aunque en esos casos cayó, no sería hasta el 3 de enero de 1971 en el que el Racing, a pesar de perder a Rivera y Arturo, sacase su primer resultado positivo en esta situación. Fue ante el Deportivo en la jornada 18 de Segunda División. Esa situación marcó un antes y un después porque fue la última vez que tuvo doble inferioridad en la categoría de plata del fútbol español hasta la temporada 2002-03. Las siguientes veces fue en la extintas Segunda B, Copa de España y Copa de la Liga de Segunda División B.

Partidos con dos o más expulsiones del Racing

En ese periodo, hay varias fechas que merece la pena destacar. La primera se corresponde con el 4 de febrero de 1990, ya que ese día, la doble expulsión ocurrió en casa, siendo la primera vez que pasaba esto. Los afectados fueron Toño y Agulló, que a demás de dejar a su equipo con dos menos, perdieron el derbi contra el Ourense (0-2).

Triplete de rojas

Aun así, lo más llamativo ocurrió entre 1992 y 1994. En ese periodo, el conjunto ferrolano jugó hasta diez encuentros con dos hombres menos. Incluso, en cuatro ocasiones –ante el Leganés (13 de diciembre de 1992), el Salamanca (21 de noviembre de 1993) y Ourense (27 de marzo de 1994)– lo hizo con hasta con tres futbolistas menos.

Asimismo, antes de ese choque ante el conjunto de la Ciudad de las Burgas, hubo tres jornadas consecutivas –ante el Lugo (2-1), San Sebastián de los Reyes (3-1) y Arosa (2-0)– que le expulsaron a dos jugadores en cada duelo. Esa situación se volvería a repetir en 2007, militando en Segunda. Ese año, en las jornadas trece y catorce, ante Málaga (4-2) y Sevilla Atlético (1-1), también sumó dos rojas en cada partido.

Desde esa fecha hasta el pasado fin de semana, sólo le volvió a suceder en siete ocasiones, siendo la última, sin contar el duelo contra el Lugo, este mismo año en Segunda División. Ocurrió contra el Albacete, donde Puric y Castro fueron expulsados. Mientras tanto, la última vez que le pasó en Primera Federación fue el 30 de abril de 2022, ante el Talavera.

Con todo, no influyó, ya que se llevó la victoria gracias a un tanto de Joselu. Sin duda, esta situación, aunque es nueva para este Racing, no lo es tanto para el club, por lo que sabe lo que hay que hacer para reponerse de la mejor forma posible. Seguir luchando igual.