Un horario conocido para el Osasuna Promesas-Racing de Ferrol

La afición racinguista acudió en masa a Lugo para el derbi gallego

Después de dos jornadas consecutivas en casa, frente a Guadalajara (este viernes a las 21.30 horas) y Ourense (el sábado 4 de octubre a las 18.30 horas), el Racing de Ferrol se volverá a desplazar fuera de Galicia para disputar la séptima fecha del calendario. En esta ocasión, el conjunto de A Malata viajará hasta tierras navarras para medirse al Osasuna Promesas, el 12 de octubre a las 12.00 horas.

Esta será la segunda vez en la presente temporada que los de Pablo López jueguen en ese horario. La primera, fue en el estreno de la competición contra el Talavera, al que venció por 2-1. De igual manera, el famoso encuentro contra el Real Madrid Castilla también estaba previsto en esa franja, pero el conjunto merengue solicitó el aplazamiento, algo que concedió la Federación, reubicando el duelo para el pasado miércoles, a las 17.00 horas.

Asimismo, el encuentro ante el Osasuna Promesas será el segundo desplazamiento que haga el Racing fuera de Galicia, pero el primero en el que la afición verde podrá acudir de manera normal. En la otra salida, contra el Castilla, debido al cambio de campo -pasó de jugarse en el Di Stéfano al campo 7 de la Ciudad Real Madrid-, los hinchas racinguistas apenas se pudieron desplazar. Con todo, para este duelo, casi seguro que acudan en masa como hicieron el pasado fin de semana en Lugo.