Momentos antes del gol de Lucas Farias Juan Rey-Cabarcos

O Parrulo Ferrol vuela hacia la Copa de España después de sumar su cuarto triunfo consecutivo al superar al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en un duelo de alta tensión.

Con un quinteto todo brasileño, Gerard Casas buscó sorprender desde el inicio a un Córdoba que lejos de sentir miedo por jugar en A Malata, salió a comerse la pista con una presión intensa. Los cinco hombres del cuadro ferrolano, que se conocen a la perfección, trataron con sus combinaciones y uno para uno romper una defensa andaluza que apenas permitía tiros. Así, en los primeros cuatro minutos apenas hubo un disparo de Jhoy que se marchó rozando el palo. Mientras, su rival casi no inquietaba a Caio, que no paraba de dar órdenes a sus compañeros.

Ante la inmovilidad en el luminoso, ambos técnicos quisieron agitar el partido cambiando por completo sus quintetos, pero ninguno consiguió su objetivo, pues todos estaban muy metidos en defensa. Además, en las pocas oportunidades de disparo que había, ninguno tenía la puntería necesaria. Así le ocurrió tanto a Zequi como a Rikelme, cuyos lanzamientos se marcharon muy desviados.

Los minutos avanzaban y el luminoso no se movía. Parecía una partida de ajedrez en la que ninguno de los jugadores lograba poner en jaque a su oponente. Pero a veces hay que sacrificar a un peón para conseguir tu objetivo. Eso fue lo que hizo O Parrulo, que intentó morder más arriba y volver el partido más loco. Y ciertamente le dio algo más de resultado, ya que entre Novoa y Malaguti empezaron a agitar el avispero de las oportunidades, obligando a Fabio a estrenarse en este encuentro con una doble intervención de mérito.

Sube la tensión

Mientras tanto, sus compañeros apenas conseguían encadenar dos pases. No estaban nada cómodos en una A Malata que, viendo esta situación, apretó más y más para encender a los suyos y darle esa energía extra. Pero ni con esas había atisbos de que se moviese el marcador. Parecía que una fuerza gravitacional se había instalado en las porterías y repelía cualquier balón que se aproximase a esa zona. Por ello, David Fernández pidió un tiempo muerto, no quería que los suyos sufriesen esa avalancha.

Y lo cierto es que su decisión no pudo ser más acertada, pues volvieron con otra actitud. Una de ir a por el partido de verdad. Comenzaron a hilar mejor las jugadas y llevar mucho peligro, como en una acción individual de Alvarito que obligó a Caio a realizar dos paradones. Uno a él y otro a Ibarra, que había cazado el rechace. Esa avalancha visitante benefició a O Parrulo, pues le proporcionaba más espacios y a punto estuvo de aprovecharlos Malaguti, que regateó a Fabio y disparó, pero cuando toda A Malata celebraba el gol, apareció in extremis Murilo para evitar el 1-0.

Eso convirtió el partido en un correcalles y elevó la tensión muchísimo, con ambas escuadras mordiendo más y sacando más faltas. Y en una de ellas llegó la quinta visitante, que caldeó más el ambiente. Pero eso no fue nada comparado con un jugadón de Novoa, que dejó sentado a Aranda, después le cedió el balón a Brayan, este a Rikelme que disparó y se topó con el palo, pero la suerte le sonrió a O Parrulo y el rechace le cayó a un Lucas Farias que reventó la portería. Así se rompió el maleficio del gol, justo antes de que el partido se marchase al descanso.

Todo o nada

Todo siguió igual con el inicio de la segunda mitad. Los ferrolanos salieron a controlar el balón y aprovechar cada resquicio en una defensa cordobesa que subió líneas, pero no sirvió de nada, porque los de Gerard Casas estaban muy cómodos.

Empezaron a hundir a su rival en su portería. Poco a poco cada vez estaban más dentro. Parecía que el gol iba a llegar, pero entre el larguero y Fabio impidieron que tanto Malaguti como Farias ampliasen la renta. Estaba siendo un asedio. Sin embargo, en un error tras un pase de Caio, Aranda aprovechó para igualar el choque con una vaselina. Tocaba reponerse del golpe y volver a empezar. Eso le llevó tiempo.

Unos minutos en los que el Córdoba merodeó el segundo con sendos disparos de Ivi y Palacio. Por suerte, no tuvieron el acierto necesario y eso dio una vida más a O Parrulo. Y el cuadro ferrolano se agarró a ella y volvió a ser ese equipo del inicio de la segunda parte. Todo gracias a un Novoa que reavivó a los suyos, con una acción digna de película, recorriendo toda la pista y sorteando rivales, pero sin final feliz, pues entre Fabio y el palo frustraron el gol 'maradoniano' del de Benavente.

Él se encendió más igual que una A Malata que gritó cada acción de los suyos para llevarlos en volandas. Así, forzaron la quinta falta rival y la que acabaría con el 2-1, pues Jhoy soltó un latigazo que dejó a todos estupefactos. Este rebotó en el palo y de la fuerza que llevaba lo hizo en un Zequi, que no sabía donde estaba, y acabó entrando. Pero ahí no acabó la cosa, porque en la jugada siguiente, Rikelme robó el balón y forzó la sexta y la roja de Palacio, lo que suponía un doble penalti. Diogo asumió la responsabilidad y, con un lanzamiento preciso, puso el tercero en el luminoso.

Nada más recibir el tanto, David Fernández paró el encuentro y rearmó a los suyos. Apostó por el juego de cinco para buscar la remontada. Gerard Casas sacó a sus especialistas (Turbi, Quelle, Farias y Matheus) para aguantar. Los cuatro jabatos ferrolanos apretaron los dientes y dejaron todo lo que tenían. Pusieron un muro en la portería de Caio. Pero no sólo evitaron tantos, sino que Turbi metió el cuarto que confirmó la victoria local.