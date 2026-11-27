Yan Matheus celebra un gol con Lucas Farias Jorge Meis

Después de haber superado un partido trampa en Pamplona, en el que consiguió llevarse los tres puntos, O Parrulo Ferrol afronta otro duelo en el que no se podrá relajar ni un ápice. Recibe a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que, aunque está teniendo un comienzo irregular de liga, es un hueso duro de roer, especialmente fuera de casa (20.30 horas, en A Malata).

Y es que el cuadro andaluz, como recordó Gerard Casas, “empató en Valdepeñas y ganó en Peñíscola, que no es fácil. A mí es un equipo que personalmente me gusta. Creo que tienen muy claro a lo que juegan, son ordenados y seguramente llevan menos puntos de los que podrían ser por sensaciones. Pasaba algo parecido cuando vino Peñíscola. Y creo que estuvieron muy bien en A Malata. Ojalá que el final sea el mismo que ese partido”, pedía un técnico que espera que los suyos estén concentrados desde el segundo uno.

Aun así, el preparador señaló que “tampoco podemos querer ganar el encuentro desde el minuto uno. Tenemos que ser conscientes de que es un duelo largo, que hay muchos minipartidos y que hay que intentar cocinar el triunfo a fuego lento. El Córdoba tiene muchas cualidades y hay que minimizarla”.

La parte positiva de este choque es que llega en un gran estado de forma para el conjunto de la ciudad naval, pues encadena tres victorias seguidas, algo que “nos da mucha alegría y energía para afrontar todo lo que viene. Estamos todos muy unidos, trabajando muy bien y logrando resultados, que es lo que importa. Ahora tenemos que seguir así para lograr más victorias”, afirmó un Yan Matheus que dijo que “cada vez estoy más cómodo y adaptándome más. Es un proceso lento, pero está yendo muy bien”.

Sobre el partido, el brasileño apuntó que “sabemos que es un equipo bueno, con jugadores con mucha calidad, por lo que tenemos que respetarlos, pero vamos a buscar los tres puntos y tenemos que demostrar que los queremos más”. Así, tanto él como su entrenador apuestan por la energía que les pueda brindar A Malata, que se está convirtiendo en un fortín.

Saben que el apoyo de su público va a ser vital para sumar una nueva victoria y seguir soñando con una clasificación hacia la Copa de España que está bien encaminada, pero que no quieren que les distraiga de su verdadero objetivo, que es mantener la categoría otro año más. Eso sí, no cierran la puerta a soñar, pero siempre y cuando den su máximo y consigan llevarse los tres puntos ante un Córdoba que entraña mucho peligro.