Novoa presiona a un contrario Jorge Meis

O Parrulo Ferrol tiene ante sí un partido muy complicado, mucho más de lo que dice la clasificación o las sensaciones. El cuadro de la ciudad naval se desplaza hasta Pamplona para medirse a un Xota Magna que llega con ánimo de revancha tras su última derrota (20.30 horas, Anaitasuna).

Y es que el cuadro navarro en su feudo es otro equipo. De hecho, sólo Palma y Jaén, los dos primeros clasificados, fueron capaces de llevarse los tres puntos, algo de lo que advirtió Gerard Casas, que señaló que “tenemos que ir muy preparados, sobre todo mentalmente para ganar, porque nos jugamos muchísimo y hay que ganar”.

En este sentido, añadió que “para nosotros, igual que para ellos, es una final. Un equipo como el nuestro no se puede permitir el lujo de regalar ningún partido. Tenemos que luchar como si no hubiese un mañana para sumar los tres puntos”. Sus pupilos lo saben y durante estos días estuvieron trabajando a tope para quitarse esas malas sensaciones del partido ante el Peñíscola y volver a exhibir su mejor versión ante un rival muy peligroso y que se crece en su casa con el apoyo de su gente.