Brayan, durante el duelo ante la formación vasca Magna Xota

O Parrulo demostró en la noche del viernes en Anaitasuna su capacidad de reacción y adaptación. Lo hizo ante un Magna Xota que, conocedor de la diferencia entre ambos grupos, salió a por todas, encendiéndose como una cerrilla y quemando a los de Gerard Casas en su primera llegada a portería. Vatamaniuc abría el marcador (1-0) por el centro a los 45 segundos, rematando un gran pase de Mendive tras superar a Novoa.

No quedó en absoluto noqueado el grupo ferrolano tras este primer golpe. Al contrario, la diana vasca espoleó a los blancos que, tras un primer intento de Diogo, fue Malaguti en el que, en una jugada de libro, se giró y anotó (1-1) por arriba un auténtico golazo en el minuto dos. Dos llegadas, dos dianas, en un duelo en el que, incluso, tanto el meta local como el propio Caio César subían al ataque.

Tampoco las tres faltas que alcanzó O Parrulo cuando no se había llegado a la mitad del primer tiempo inquietó a los de Casas. Y cuando más hacía falta apareció el internacional parrulo. Un Novoa que, tras un recorte, hacía el 1-2 en el minuto 9. Los ferrolanos iban cogiendo el mando del choque y Malaguti dispuso de una ocasión muy similar a la protagonizada en el primer gol, en esta ocasión sin la misma fortuna.

Tampoco la tuvo el Magna Xota tras una pérdida de Caio César que él mismo se encargó de arreglar con una gran mano salvadora. La retirada de Quelle tras un golpe con un rival fue otro de los sustos de este primer tiempo –el jugador volvió en el inicio de la segunda mitad– que pudo terminar con una diferencia mayor, pero no quisieron entrar los tiros de Rikelme ni la última parrula en juego de cinco.

Sufriendo demasiado

A igual que en la primera parte, tanto Lucas como Iraurgui intentaron sorprender en las primeras llegadas, con Caio César protagonizando un auténtico paradón tras el robo del rival. Llegaron entonces los momentos más confusos del duelo, favoreciendo a O Parrulo una primera amarilla a Mendive y dos consecutivas al goleador Vatamaniuc, dejando a los de Casas en superioridad durante dos minutos.

Lo aprocharon los parrulos con una diana de Jhoy (1-3), tras un pase de tiralíneas de Yan. Quería rematar el duelo el grupo Blanco y aquí llegó la quinta falta local. Los ferrolanos gestionaron la situación, solicitaron la revisión para llegar a la sexta y el lanzamiento de diez metros fue doble, con sendos errores de Diogo y un palo de Jhoy.

El rechace lo recogió Iraurgi para el 2-3 en el 36. Así se pasó de un Parrulo casi sentenciador, a un Magna Xota reviviendo y buscando un empate que no hacía tanto parecía muy lejano. No lo lograron los vascos, con los ferrolanos sumando por tercer duelo consecutivo los tres puntos y durmiendo en zona de Copa, empatados en la tercera plaza con el Barça.